Komisija za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini saopćila je da je na sjednici održanoj 22. novembra razmatrala slučajeve u kojima je predmet diskriminacija zbog nošenja hidžaba, odnosno po osnovu vjerske pripadnosti u Općinskom sudu u Tuzli. U fokusu su dvije kandidatkinje, Azra Okanović i Aida Mustafić-Bošnjić, koje u posljednjih godinu dana nisu primljene na radno mjesto daktilografkinje uz obrazloženje da im hidžab predstavlja „smetnju“ za zasnivanje radnog odnosa.

Komisija navodi da je u slučaju Azre Okanović predsjednik Općinskog suda zapošljavanje obrazložio pozivanjem na član 13 Zakona o sudovima Federacije BiH, tvrdeći da pokrivanje glave predstavlja vjerski simbol koji je prepreka za radni odnos. Okanović je, prema službenim rezultatima, imala peti najbolji rezultat na konkursu raspisanom za pet pozicija, ali je izabrana kandidatkinja koja je bila sedma na rang-listi.

U saopćenju se ističe da ovakvo postupanje predstavlja oblik diskriminacije, bez objektivnog i razumnog opravdanja, te da je suprotno ljudskom pravu na slobodu vjere i jednak pristup javnim funkcijama. Komisija upozorava i na praksu zaobilaženja međunarodnih standarda koji su obavezujući za sve organe javne vlasti, posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Podsjećaju da Ustav Bosne i Hercegovine nalaže primjenu najviših standarda zaštite temeljnih prava i zabranu diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Očekuju da nadležne institucije isprave, kako navode, počinjenu nepravdu i osiguraju da zakoni i mehanizmi zaštite jednako važe za sve građane, uključujući puna prava na slobodu vjere i uvjerenja.