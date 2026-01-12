Pogledajte dnevnik TV Slon, Crno i bijelo koji donosi događaje koji su obilježili ponedjeljka, 12. janaur 2026. godine:

Zastupnik Amir Purić zatražio je da se na dnevni red Predstavničkog doma Parlamenta FBiH uvrsti zakon kojim bi se ukinuo takozvani bijeli hljeb za bivše funkcionere, s ciljem budžetskih ušteda.

Federalni dječiji doplatak od narednog mjeseca bit će povećan na 195 maraka, uz viši cenzus po članu domaćinstva, a razmatra se i mogućnost uvođenja univerzalnog dječijeg dodatka.

Plan poslovanja Elektroprivrede BiH za period od 2026. do 2028. godine najavljuje poskupljenje električne energije i povećanje mrežarine zbog rasta troškova i ulaganja u sistem.

Više od trećine nezaposlenih u Federaciji BiH posao traži duže od osam godina, što ponovo otvara pitanje efikasnosti postojećih mjera zapošljavanja.

Snježne padavine otežale su rad volonterima Crvenog križa u Tuzli, ali su, uprkos teškim uslovima, uspjeli dostaviti pomoć starijim i nemoćnim osobama.

Ministrica pravosuđa Tuzlanskog kantona Nataša Marošević posjetila je Kantonalni sud u Tuzli, gdje je razgovarano o štrajku zaposlenih koji traje 40 dana i ozbiljno usporava rad suda.

U Brčkom je danas održana svečana akademija povodom 15. godišnjice rada Evropskog univerziteta, uz dodjelu diploma, priznanja i promociju doktora nauka.

Eko-ronilačka grupa invalida iz Lukavca i pripadnici GSS-a Srebrenik izveli su rijedak zaron ispod leda na jezeru Bistarac, uprkos ekstremnim uslovima.

Futsal A reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici i započela pripreme za dvije prijateljske utakmice protiv Portugala koje će biti odigrane u Lisabonu.

Rukometni klub Sloboda sporazumno je raskinuo saradnju s igračima Tilenom Grobelnikom, Antom Dragičevićem i Džanom Čeljom.