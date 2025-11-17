Dnevnik TV Slon donosi pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 10. novembar 2025. godine:

Pregled događaja 17. novembar otvara vijest o ubistvu 32-godišnje žene iz Kalesije u Mostaru, za šta je osumnjičen njen bivši partner koji je prema prvim informacijama duže vrijeme uznemiravao žrtvu.

Iz Federalne uprave policije stiže informacija da je Enes Zeljković postao v. d. direktora FUP-a nakon što je Vahidinu Munjiću izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti.

Agencija IDDEEA uvodi nova digitalna rješenja za jaču zaštitu podataka i efikasniju kontrolu saobraćajnih prekršaja, dok Graničnoj policiji stavlja na raspolaganje servis koji u realnom vremenu pokazuje dugovanja vozača.

U Sarajevu je federalni ministar Adnan Delić potpisao ugovore o sufinansiranju projekata socijalne zaštite vrijednih 3.850.000 KM, namijenjenih ustanovama i organizacijama koje rade s ranjivim kategorijama.

Grad Tuzla i Turistička zajednica saopćili su da ove godine neće biti organizovanog dočeka Nove godine niti manifestacije Zima u Tuzli zbog poštovanja prema žrtvama tragičnog požara u Domu penzionera.

Dan srednjoškolaca obilježen je u Tuzlanskom kantonu, a učenici su istakli da žele više razumijevanja i prostora za svoje ideje u sistemu obrazovanja.

Danas je obilježen i Dan prijevremeno rođene djece uz podsjećanje na važnost rane dijagnostike i kvalitetne neonatalne njege.

Cvijet Srebrenice svečano je otkriven u blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u New Yorku, što predstavlja snažnu potvrdu istine o genocidu nad Bošnjacima.

Među najčitanijim sadržajima izdvojila se priča o euforiji bh. navijača u Beču pred duel s Austrijom, vijest o novom rekordu Kenana Dračića te tema o Svjetskom danu baklave.

Pjevač Mirza Selimović najavio je svoj prvi solistički koncert u tuzlanskom Mejdanu, koji će biti održan 29. novembra u 20 sati.

U sportskom segmentu zabilježena je pobjeda nogometne reprezentacije BiH nad Rumunijom, dok je Sloboda porazom završila jesenji dio sezone, košarkaši su ostvarili vrijednu pobjedu, a rukometaši upisali još jedan neuspjeh.