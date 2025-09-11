/VIDEO/ Dnevnik TV Slon Crno i Bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Ukoliko ste porpustili dnevnik TV Slon od 18:30 možete pogledati na linku

U Dnevniku TV Slon Crno i Bijelo izdvojene su vijesti dana:

Protiv Ahmeda Kastratija ponovo je podignuta optužnica za ubistvo Saše Vilušića, a Vlada Slovenije uvela je sankcije Miloradu Dodiku.

Borci u FBiH dobijaju pomoć od 200 KM, ali upozoravaju na nejednaku raspodjelu, dok je u BiH usvojen novi Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Grad Tuzla ostvario je rekordni budžet od preko 100 miliona KM i uveo subvencionirani gradski prevoz, a Federalno ministarstvo finansija isplatilo je 45 miliona KM kliničkim centrima.

Univerzitet u Tuzli raspisao je treći upisni rok, a Žene Srebrenice održale redovno okupljanje.

U sportu, Zmajeve očekuju ključne utakmice za Svjetsko prvenstvo, a poznati su i polufinalni parovi Eurobasketa.