/VIDEO/ Dnevnik TV Slon Crno i Bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Edina Rizvić Aščić
Edina CIB/ Dnevnik TV Slon Crno i Bijelo
Foto: RTV SLon

Ukoliko ste porpustili dnevnik TV Slon od 18:30 možete pogledati na linku

U Dnevniku TV Slon Crno i Bijelo izdvojene su vijesti dana:

Protiv Ahmeda Kastratija ponovo je podignuta optužnica za ubistvo Saše Vilušića, a Vlada Slovenije uvela je sankcije Miloradu Dodiku.

Borci u FBiH dobijaju pomoć od 200 KM, ali upozoravaju na nejednaku raspodjelu, dok je u BiH usvojen novi Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Grad Tuzla ostvario je rekordni budžet od preko 100 miliona KM i uveo subvencionirani gradski prevoz, a Federalno ministarstvo finansija isplatilo je 45 miliona KM kliničkim centrima.

Univerzitet u Tuzli raspisao je treći upisni rok, a Žene Srebrenice održale redovno okupljanje.

U sportu, Zmajeve očekuju ključne utakmice za Svjetsko prvenstvo, a poznati su i polufinalni parovi Eurobasketa.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Univerzitet u Tuzli otvorio treći upisni rok za novu akademsku godinu

Magazin

Bivši kuhar otkrio tajnu čuvenog burger sosa

Vijesti

Kojović: Dodik spriječio usvajanje Reformske agende, građani ostali bez milijardi maraka

Istaknuto

Gradski prevoz u Tuzli: Broj putnika udvostručen u augustu

Istaknuto

Tuzla prvi put sa budžetom većim od 100 miliona KM

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]