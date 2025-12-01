Dnevnik TV Slon donosi pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 1. decembar 2025. godine:

Dogovor socijalnih partnera o pripremi novih mjera za minimalnu platu u 2026. godini ušao je u završnu fazu.

Isplata penzija za novembar 2025. počet će u petak, 5. decembra, uz obuhvat više od 464 hiljade korisnika.

Oružane snage Bosne i Hercegovine obilježavaju dvadeset godina od svog formiranja, podsjećajući na put od fragmentiranog sistema odbrane do jedinstvene profesionalne strukture.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH utvrdila je zamjensku tržišnu cijenu električne energije za decembar, koja iznosi 21,5666 feninga po kilovat satu.

Otpravnik poslova Američke ambasade u BiH John Ginkel poručio je da je Južna interkonekcija ključni energetski projekat za sigurniju budućnost države.

Policija Tuzlanskog kantona provela je opsežnu akciju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, tokom koje je kontrolisano više od 260 osoba i gotovo 200 vozila.

Zaposlenici sudskih i tužilačkih institucija u TK stupili su u štrajk zbog nezadovoljstva platama i povećanog obima posla.

Svjetski dan borbe protiv HIV-a ove godine ponovo naglašava važnost rane dijagnostike, redovnog testiranja i smanjenja stigme.

Televizija Slon danas obilježava 20 godina rada, jubilej koji potvrđuje dugogodišnje povjerenje publike i značaj lokalnog informisanja.

Sportski događaji vikenda obilježeni su utakmicom košarkaške reprezentacije BiH protiv Srbije i prvenstvenim duelom rukometaša Slobode i Borca.