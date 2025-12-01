/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 1. decembar

Nedžida Sprečaković
Dnevnik TV Slon, Crno i Bijelo
Nedžida Sprečaković, novinarka RTV Slon

Dnevnik TV Slon donosi pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 1. decembar 2025. godine:

Dogovor socijalnih partnera o pripremi novih mjera za minimalnu platu u 2026. godini ušao je u završnu fazu.

Isplata penzija za novembar 2025. počet će u petak, 5. decembra, uz obuhvat više od 464 hiljade korisnika.

Oružane snage Bosne i Hercegovine obilježavaju dvadeset godina od svog formiranja, podsjećajući na put od fragmentiranog sistema odbrane do jedinstvene profesionalne strukture.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH utvrdila je zamjensku tržišnu cijenu električne energije za decembar, koja iznosi 21,5666 feninga po kilovat satu.

Otpravnik poslova Američke ambasade u BiH John Ginkel poručio je da je Južna interkonekcija ključni energetski projekat za sigurniju budućnost države.

Policija Tuzlanskog kantona provela je opsežnu akciju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, tokom koje je kontrolisano više od 260 osoba i gotovo 200 vozila.

Zaposlenici sudskih i tužilačkih institucija u TK stupili su u štrajk zbog nezadovoljstva platama i povećanog obima posla.

Svjetski dan borbe protiv HIV-a ove godine ponovo naglašava važnost rane dijagnostike, redovnog testiranja i smanjenja stigme.

Televizija Slon danas obilježava 20 godina rada, jubilej koji potvrđuje dugogodišnje povjerenje publike i značaj lokalnog informisanja.

Sportski događaji vikenda obilježeni su utakmicom košarkaške reprezentacije BiH protiv Srbije i prvenstvenim duelom rukometaša Slobode i Borca.

pročitajte i ovo

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 17. novembar

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 10. novembar

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Vijesti

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 4. novembar?

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 3. novembar

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Pregled događaja za 28. oktobar

Vijesti

Vijeće ministara BiH upozorava da nema službene profile na društvenim mrežama

Istaknuto

Obilježen Svjetski dan borbe protiv HIV-a u Tuzli

Magazin

Ovi prirodni saveznici protiv bora nalaze se u vašoj kuhinji

Istaknuto

Zaposlenici pravosuđa TK u štrajku: Dijalog, veće plate i priznanje odgovornosti rada

Vijesti

Za 11 mjeseci više od 11 milijardi KM indirektnih poreza

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]