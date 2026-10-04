Do 14 sati glasalo više od 702 hiljade birača u BiH

Do 14 sati na Općim izborima u Bosni i Hercegovini glasale su 702.234 osobe, što predstavlja 20,6 posto od ukupnog broja registrovanih birača.

Biračka mjesta širom zemlje otvorena su do 19 sati. Na lokacijama na kojima glasanje jutros nije počelo u predviđenih 7 sati, rad biračkih mjesta bit će produžen za onoliko vremena koliko je kasnilo njihovo otvaranje.

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, prvi preliminarni rezultati Općih izbora očekuju se večeras u 20 sati.

Na području Bosne i Hercegovine otvoreno je ukupno 5.569 biračkih mjesta, dok se na Centralnom biračkom spisku nalazi 3.408.517 birača.

Građani danas biraju članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjednika Republike Srpske, zastupnike u entitetskim parlamentima, kao i skupštinama kantona u Federaciji BiH.