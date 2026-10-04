Do 17 sati glasalo 32,20 posto birača, u Tuzli izlaznost 28,33 posto

Do 17 sati na Općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 32,20 posto upisanih birača, odnosno 1.097.589 građana od ukupno 3.408.517 birača.

Podaci Centralne izborne komisije BiH obuhvataju 5.320 od ukupno 5.642 biračka mjesta, odnosno 94,29 posto birališta.

U odnosu na presjek u 15 sati, kada je izlaznost iznosila 26,88 posto, odziv birača porastao je za 5,32 procentna poena. U tom periodu glasalo je još oko 181.000 birača.

U Tuzli do 17 sati glasalo 28,33 posto birača

U Tuzli je do 17 sati glasalo 28,33 posto birača.

Od većih gradova, najveći odziv zabilježen je u Banjoj Luci, gdje je glasalo 40,47 posto birača. U Bijeljini je izlaznost iznosila 36,94 posto, u Doboju 36,51 posto, Zenici 31,19 posto, dok je u Prijedoru glasalo 28,26 posto birača.

Na nivou entiteta, u Republici Srpskoj do 17 sati glasalo je 37,28 posto birača, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine izlaznost iznosila 30,03 posto. U Brčko distriktu glasalo je 29,77 posto birača.

Među sredinama sa najvećim odzivom su Kalinovik sa 58,24 posto, Istočni Stari Grad sa 53,68 posto, Han Pijesak sa 52,70 posto i Trnovo u Republici Srpskoj sa 52,45 posto.

Najniža izlaznost zabilježena je u Dobretićima sa 13,67 posto, Sanskom Mostu sa 17,47 posto i Ključu sa 19,24 posto.

CIK BiH ranije nije objavljivao presjek izlaznosti u 17 sati, zbog čega direktno poređenje sa prethodnim izbornim ciklusima nije moguće.