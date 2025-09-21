Dodik: Ja sam i dalje predsjednik RS-a, Pranjić potpisuje ukaze iz tehničkih razloga

RTV SLON
Milorad Dodik
Foto: Fena

Milorad Dodik izjavio je danas da ostaje predsjednik Republike Srpske, naglašavajući da je na tu funkciju izabran voljom naroda, a ne sudskim odlukama. Gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a, Dodik je rekao da potpredsjednik Srpske Davor Pranjić potpisuje ukaze isključivo iz tehničkih razloga, kako bi se izbjegli novi sudski procesi.

„Da sam ja potpisao ukaz, odmah bi rekli da kršim odluke i pokrenuli bi novi proces. U Sarajevu čekaju formalni razlog da me ponovo gurnu u postupak i tvrde da kršim njihove nepravne odluke“, poručio je Dodik.

On je dodao da Pranjić i ranije potpisivao ukaze, te da se sada izbjegava pravna blokada, dok će sve predsjedničke obaveze i dalje obavljati on lično.

„Proces i dalje traje, sada idemo na Ustavni sud, a potom će vjerovatno završiti i na Evropskom sudu za ljudska prava. Republika Srpska funkcioniše i funkcionisaće, a ja ću obavljati poslove predstavljanja srpskog naroda svaki dan sa više energije nego do sada“, naglasio je Dodik.

Komentarisao je i politički ambijent, navodeći da se pokušavaju nametnuti dupli standardi, ali da u funkcionisanju institucija nema zastoja.

„Šta je problematično u tome što je potpredsjednik potpisao ukaz? Nema većeg mjesta instrumentalizacije laži nego u Federaciji BiH“, zaključio je Dodik.

