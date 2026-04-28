Dodirnuli ste kvaku i osjetili peckanje? Ovo je razlog

Zašto nas ponekad osjetimo “peckanje” kada dodirnemo kvaku, automobil ili metalni predmet?

Iako se statički elektricitet najčešće veže za zimu, neugodno peckanje pri dodiru kvake, vrata automobila, metalne ograde ili okvira prozora može se javiti i u proljeće. Mnogi taj kratki “udar” osjete nakon izlaska iz automobila, hodanja po tepihu ili skidanja jakne, a razlog je nakupljanje električnog naboja na tijelu.

Statički elektricitet nastaje kada se na površini tijela ili odjeće nakupi višak elektrona. Kada osoba dodirne metalni predmet, taj naboj se naglo prazni i javlja se kratko peckanje, ponekad praćeno malim zvukom ili iskricom.

U proljeće se ovo može dešavati zbog kombinacije suhog zraka u zatvorenim prostorijama, sintetičke odjeće, obuće sa gumenim đonom, sjedišta u automobilu, te čestog presvlačenja slojevite odjeće. Iako je zrak vlažniji nego zimi, grijanje u prostorijama, klima uređaji i određeni materijali i dalje mogu pogodovati nakupljanju statičkog elektriciteta.

Zašto se statički šok najčešće osjeti pri dodiru metala?

Metal je dobar provodnik elektriciteta, zbog čega se naboj iz tijela brzo prenosi na metalnu površinu. Zato se najčešće osjeti peckanje pri dodiru kvake, automobila, rukohvata, ključeva ili metalnih polica.

Ovi kratki statički šokovi uglavnom nisu opasni, ali mogu biti neprijatni, posebno ako se često ponavljaju. Najčešće se radi o potpuno bezazlenoj pojavi, a ne o “previše elektriciteta u tijelu”, kako se često kaže u svakodnevnom govoru.

Kako smanjiti statički elektricitet?

Jedan od najjednostavnijih trikova je da prije dodirivanja metalne površine prvo dodirnete predmet koji imate u ruci, naprimjer ključ. Tako se naboj prazni preko tog predmeta, a ne direktno preko prsta, pa je osjećaj peckanja slabiji ili ga uopće nema.

Pomaže i nošenje odjeće od prirodnih materijala, poput pamuka, lana ili viskoze, jer sintetika češće stvara statički elektricitet. U proljetnim danima, kada se često kombinuju lagane jakne, majice, šalovi i obuća sa gumenim đonom, statički elektricitet se može lakše nakupiti.

Korisno je i održavati umjerenu vlažnost zraka u prostoru, posebno ako se još koristi grijanje ili klima uređaj. Biljke u prostoriji, posuda s vodom blizu izvora toplote ili ovlaživač zraka mogu pomoći da se smanji suhoća zraka.

Kod izlaska iz automobila, statički šok se može ublažiti tako što se metalni dio vrata dodirne prije nego što se potpuno izađe iz vozila. Na taj način se naboj postepeno prazni i manja je vjerovatnoća da će doći do neugodnog peckanja.

Ako se uz peckanje javljaju bol, utrnulost, trnci, osjećaj pečenja ili drugi simptomi koji traju duže, tada uzrok vjerovatno nije obični statički elektricitet i preporučljivo je potražiti savjet ljekara.