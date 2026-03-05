Dok cijena nafte raste, jedna kompanija u BiH jutros snizila cijene goriva

Iako je cijena nafte na svjetskom tržištu u posljednjim danima u snažnom rastu, jedna kompanija u Bosni i Hercegovini jutros je iznenadila vozače sniženjem cijena goriva.

Prema podacima sa svjetskih berzi, cijena sirove nafte tipa Brent porasla je na oko 84 dolara po barelu, što je povećanje od gotovo četiri posto u vrlo kratkom periodu. Takav rast obično se vrlo brzo odrazi i na cijene goriva na pumpama širom Evrope, pa i u Bosni i Hercegovini.

Upravo zbog toga je zanimljivo da je na jednoj benzinskoj pumpi jutros zabilježeno pojeftinjenje.

Na pumpama kompanije Holdina U Tuzli cijena dizela D5 (10 ppm) jutros je snižena sa 2,35 KM na 2,31 KM po litru. U proteklim danima dizel se na toj pumpi prodavao po cijeni od 2,35 KM, dok je sada zabilježeno smanjenje od četiri feninga.

Istovremeno, na drugim pumpama situacija je potpuno drugačija. Na pojedinim lokacijama cijena dizela je u posljednja tri dana rasla sa oko 2,39 KM na čak 2,69 KM po litru, što pokazuje koliko su cijene goriva trenutno nestabilne i podložne brzim promjenama.

Kada je riječ o benzinu Premium 95, cijene su posljednjih dana uglavnom bile stabilne oko 2,33 KM po litru, a jutros je zabilježeno i blago sniženje na oko 2,29 KM.

Rast cijene nafte na globalnom tržištu obično znači i skuplje gorivo na domaćim pumpama, ali jutrošnje sniženje pokazuje da pojedine kompanije ipak povremeno prilagođavaju cijene drugačije od općeg trenda na tržištu.

Vozači zato i dalje prate cijene na pumpama, jer razlike između pojedinih kompanija u ovom trenutku mogu biti i nekoliko desetina feninga po litru.