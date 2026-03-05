Dok cijena nafte raste, jedna kompanija u BiH jutros snizila cijene goriva

RTV SLON
Od danas pojačani inspekcijski nadzori na benzinskim pumpama u FBiH
Foto: Pexels/ Točenje goriva

Iako je cijena nafte na svjetskom tržištu u posljednjim danima u snažnom rastu, jedna kompanija u Bosni i Hercegovini jutros je iznenadila vozače sniženjem cijena goriva.

Prema podacima sa svjetskih berzi, cijena sirove nafte tipa Brent porasla je na oko 84 dolara po barelu, što je povećanje od gotovo četiri posto u vrlo kratkom periodu. Takav rast obično se vrlo brzo odrazi i na cijene goriva na pumpama širom Evrope, pa i u Bosni i Hercegovini.

Upravo zbog toga je zanimljivo da je na jednoj benzinskoj pumpi jutros zabilježeno pojeftinjenje.

Na pumpama kompanije Holdina U Tuzli cijena dizela D5 (10 ppm) jutros je snižena sa 2,35 KM na 2,31 KM po litru. U proteklim danima dizel se na toj pumpi prodavao po cijeni od 2,35 KM, dok je sada zabilježeno smanjenje od četiri feninga.

Istovremeno, na drugim pumpama situacija je potpuno drugačija. Na pojedinim lokacijama cijena dizela je u posljednja tri dana rasla sa oko 2,39 KM na čak 2,69 KM po litru, što pokazuje koliko su cijene goriva trenutno nestabilne i podložne brzim promjenama.

Kada je riječ o benzinu Premium 95, cijene su posljednjih dana uglavnom bile stabilne oko 2,33 KM po litru, a jutros je zabilježeno i blago sniženje na oko 2,29 KM.

Rast cijene nafte na globalnom tržištu obično znači i skuplje gorivo na domaćim pumpama, ali jutrošnje sniženje pokazuje da pojedine kompanije ipak povremeno prilagođavaju cijene drugačije od općeg trenda na tržištu.

Vozači zato i dalje prate cijene na pumpama, jer razlike između pojedinih kompanija u ovom trenutku mogu biti i nekoliko desetina feninga po litru.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Porasle cijene goriva u FBiH: Dizel skuplji za 0,06 KM, benzin...

BiH

Prva reakcija na rast cijene nafte: Gorivo u Tuzli zasad bez...

Magazin

Njemački način sipanja goriva može vam donijeti uštedu

BiH

Snabdijevanje gorivom u FBiH stabilno uprkos blokadama transporta

BiH

Na Bingo Petrol benzinskim pumpama došlo je do promjene cijena goriva

Vijesti

Inspekcijski nadzor benzinskih pumpi, evo kakvo gorivo koristimo?

Vijesti

Potpuni kolaps mreže: Cijeli Irak ostao bez električne energije

Vijesti

Željko Mitrović nudi avion za evakuaciju građana BiH iz Emirata: poručio: “Kada je Konaković nesposoban”

Istaknuto

Španija demantovala Bijelu kuću: „Nismo pristali na vojnu saradnju sa SAD“

Vijesti

Španija pod pritiskom pristala na saradnju sa američkom vojskom

Vijesti

Iran ponovo napao Izrael, bombarduju gradove širom države

Učitati više