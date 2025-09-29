Dom naroda FBiH sutra o izmjenama zakona o vatrogastvu i zateznim kamatama

Redovna sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta, prva nakon ljetne pauze, zakazana je za sutra u Sarajevu.

Kao prva tačka dnevnog reda predložene su izmjene Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, koje je u parlamentarnu proceduru uputila Federalna vlada. Riječ je o brisanju članova 112. i 114. zakona, koje je Ustavni sud Federacije BiH proglasio neustavnim uz obrazloženje da federalnim propisima nije moguće nametati obaveze nižim nivoima vlasti bez prethodno osiguranih sredstava.

Sporne odredbe odnosile su se na pravo na naknadu za pasivno dežurstvo starješina i vatrogasaca, kao i na posebne dodatke na plaću u profesionalnim jedinicama civilne zaštite na svim nivoima vlasti. Vlada je najavila da će dodatne izmjene zakona pripremiti Federalna uprava civilne zaštite u narednom periodu.

Na dnevnom redu su i izmjene Zakona o visini stope zateznih kamata na javne prihode, koje je ranije usvojio Predstavnički dom po hitnom postupku. Njima se predviđa otpis zateznih kamata privrednim subjektima pod uslovom da u roku od 18 mjeseci izmire glavni dug nastao do 31. decembra 2023. godine. Tokom rasprave u Zastupničkom domu dio parlamentaraca ocijenio je ovakvo rješenje spornim jer nagrađuje neuredne platiše, ali je zakon ipak usvojen većinom glasova.

Najavljeni prijedlozi zakona o rudarstvu i vještacima povučeni su iz procedure, pa neće biti razmatrani ni u Domu naroda.

Sjednica bi trebala početi sutra u 12 sati u sjedištu Federalnog parlamenta u Sarajevu.