Donesena presuda: Zatvor za vozača koji je pijan usmrtio pješaka kod Lukavca

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv optuženog M.H., zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Optuženi je oglašen krivim što je dana 26.04.2025. godine, oko 12,00 sati, u naselju Caparde, Grad Lukavac, upravljajući automobilom brzinom većom od dozvoljene i pod dejstvom alkohola, vozilom udario pješaka E.S., koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede usljed kojih je preminuo na mjestu događaja.

Optuženom je izrečena i sigurnosna mjera – zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom “B” kategorije u trajanju od dvije godine, s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Nakon objave presude sud je donio rješenje kojim je prema optuženom ukinut pritvor.