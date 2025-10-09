Donesena presuda: Zatvor za vozača koji je pijan usmrtio pješaka kod Lukavca

Arnela Šiljković - Bojić
Kantonalni sud Tuzla

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv optuženog M.H., zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine. 

Optuženi je oglašen krivim što je dana 26.04.2025. godine, oko 12,00 sati, u naselju Caparde, Grad Lukavac, upravljajući automobilom brzinom većom od dozvoljene i pod dejstvom alkohola, vozilom udario pješaka E.S., koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede usljed kojih je preminuo na mjestu događaja. 

Optuženom je izrečena i sigurnosna mjera – zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom “B” kategorije u trajanju od dvije godine,  s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere. 

Nakon objave presude sud je donio rješenje kojim je prema optuženom ukinut pritvor.

  

pročitajte i ovo

Vijesti

Otvorena knjiga žalosti u Sarajevu: Region tuguje zbog smrti Halida Bešlića

Tuzla i TK

Tuzlanski vatrogasci bili domaćini prvog „BH Rescue challange“ takmičenja

Vijesti

BiH večeras protiv Kipra: Barbarez vjeruje u petu pobjedu

Vijesti

Tuzla domaćin 2. Dana meda i ruralnog stvaralaštva TK

BiH

Povećan broj oboljelih od korona virusa u Federaciji BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]