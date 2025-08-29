Donji Žabar: Udruženje žrtava genocida traži da se ukloni mural Ratku Mladiću

Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputilo je dopis Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Žabari sa zahtjevom za uklanjanje murala s likom ratnog zločinca Ratka Mladića, oslikanog na zgradi u naselju Lončari, općina Donji Žabar.

Kako su naveli, mural se nalazi na zgradi koja je u formalnom vlasništvu Općine Donji Žabar, a ne u privatnom vlasništvu, kako se ranije tvrdilo.

– Time je jasno da se na javnoj imovini, bez pravne osnove i odobrenja, nalazi mural kojim se glorifikuje osuđeni ratni zločinac – ističe se u saopćenju Udruženja.

Podsjećaju da je Ratko Mladić, bivši general vojske RS-a, pravosnažno osuđen pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini.

Iz Udruženja upozoravaju da ovakvi murali predstavljaju prijetnju sigurnosti povratnika, vrijeđaju dostojanstvo žrtava i preživjelih, te šire poruke mržnje i straha, što je u suprotnosti sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Podsjećaju i na Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH, poznat kao Zakon o zabrani negiranja genocida, kojim je propisano da je krivično djelo javno odobravati, poricati, grubo umanjivati ili opravdavati genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Također, član 145a Krivičnog zakona BiH zabranjuje veličanje osuđenih ratnih zločinaca.

– S obzirom na navedeno, zahtijevamo da ЈKP „Komunalac“ Žabari, u okviru svojih nadležnosti, bez odlaganja ukloni pomenuti mural i time doprinese poštivanju zakona Bosne i Hercegovine, očuvanju javnog reda i sigurnosti svih građana – poručili su iz Udruženja.