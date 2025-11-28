Draganu Šojiću potvrđena zatvorska i novčana kazna

Trećestepeno vijeće Državnog suda potvrdilo je kaznu od deset mjeseci zatvora i 5.000 KM bivšem direktoru Službe za zajedničke poslove institucija BiH Draganu Šojiću za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da je zaprimilo trećestepenu presudu Šojiću, kojem je izrečeno deset mjeseci zatvorske i 5.000 KM novčane kazne.

Apelaciono vijeće je početkom marta utvrdilo da je Šojić prekoračio svoja ovlaštenja i koristio službene automobile za prelazak granice sa Srbijom i Crnom Gorom u brojnim slučajevima od 2018. do 2022. godine. Utvrđeno je da je kao direktor, odnosno zamjenik direktora Službe, imao na raspolaganju dva vozila i da je propisano da se ona mogu koristiti 24 sata dnevno, a da se za putovanje u inostranstvo donosi službeni nalog. Evidentiran je bio na graničnom prijelazima, kako je utvrdilo Apelaciono vijeće, a da nije bio upućen na službeni put, i u tim prilikama je službena vozila koristio u privatne svrhe.

Na taj način, kako je utvrdilo Apelaciono vijeće, Šojić je pribavio protivpravnu korist u iznosu od 2.726 maraka – koliko su iznosili troškovi za gorivo i servisiranje vozila za blizu 10.000 pređenih kilometara.

Drugostepenom presudom Šojić je oslobođen da je primao platu i topli obrok kada nije u potpunosti ili nikako bio na poslu. Kako je navedeno, ne postoje ovlaštenja koja je optuženi mogao da iskoristi u tim slučajevima. Oslobođen je i za nekoliko slučajeva korištenja službenog vozila unutar BiH. Dio optužbi je odbijen jer Šojić nije ispitan na te okolnosti u istrazi.

Apelaciono vijeće je obnovilo postupak nakon što je ukinulo prvostepenu presudu kojom je u januaru 2024. Šojić oslobođen optužbi.

Na žalbenoj sjednici pred Trećestepenim vijećem Suda BiH održanoj sredinom oktobra, Tužilaštvo je tražilo veću kaznu, dok je Odbrana tražila da se drugostepena presuda preinači u oslobađajuću.

Na ovu presudu nije dozvoljena žalba, javlja BIRN BiH.