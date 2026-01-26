Državljanin BiH pokušao u EU prenijeti 56 hiljada eura

Arnela Šiljković - Bojić

Ovlašteni carinski službenici na Graničnom prelazu Županja – Most spriječili su u nedjelju, 25. januara, pokušaj nezakonitog unosa 56.000 eura u carinsko područje Evropske unije, a koje je pokušao prenijeti državljanin BiH, saopćeno je iz Carinske uprave Republike Hrvatske.

Prilikom ulaska u carinsko područje EU-a preko ovog prelaza, vozač putničkog vozila njemačkih registarskih oznaka, državljanin Bosne i Hercegovine, nije prijavio iznos od 56.000 eura carinskim organima, odnosno graničnoj policiji, iako je to bio obavezan učiniti.

Gotovina je pronađena u ličnoj torbici. Zbog prekršaja, vozaču je izrečena novčana kazna od 13.270 eura.

