Džeko u Schalkeu: Njegov dolazak predstavljen zanimljivim videom

Schalke je ozvaničio dolazak kapitena reprezentacije BiH Edina Džeke, nakon što je napadač uspješno obavio ljekarske preglede i potpisao ugovor s klubom iz Gelsenkirchena.

Džeko stiže kao slobodan igrač, pošto je Fiorentinu napustio bez obeštećenja. Klub iz Firence, iako je imao važeći ugovor s bh. napadačem, pristao je na sporazumni raskid saradnje, pa Schalke nije morao plaćati kompenzaciju.

Džeko je kasno sinoć doputovao u Njemačku, a jutros, prije svitanja, snimljen je pri ulasku u Medicos, Schalkeov medicinski centar, gdje je prošao preglede. Nakon toga je potpisao ugovor i priključio se ekipi koju s klupe vodi bh. trener Miron Muslić, a klub je, prema navodima, na dobrom putu da izbori povratak u Bundesligu.

Schalke je transfer predstavio šaljivim videom na bosanskom jeziku, u kojem se, između ostalog, provlači i “bosanska veza” u svlačionici. Pored Muslića, Džeko će u timu sarađivati i sa reprezentativcem Nikolom Katićem, koji je jedan od važnih igrača u odbrani Rudara.

U tekstu se navodi i da je Muslić bio posebno angažovan oko dolaska Džeke, te da je kroz više razgovora uvjerio iskusnog napadača da prihvati izazov u Schalkeu.

Schalke je najavio i da će Džeko danas biti predstavljen na konferenciji za medije zakazanoj za 14:30, gdje se očekuje da bude u centru pažnje.