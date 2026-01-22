Džeko u Schalkeu: Njegov dolazak predstavljen zanimljivim videom

Adin Jusufović
Edin Dzeko
Edin Dzeko

Schalke je ozvaničio dolazak kapitena reprezentacije BiH Edina Džeke, nakon što je napadač uspješno obavio ljekarske preglede i potpisao ugovor s klubom iz Gelsenkirchena.

Džeko stiže kao slobodan igrač, pošto je Fiorentinu napustio bez obeštećenja. Klub iz Firence, iako je imao važeći ugovor s bh. napadačem, pristao je na sporazumni raskid saradnje, pa Schalke nije morao plaćati kompenzaciju.

Džeko je kasno sinoć doputovao u Njemačku, a jutros, prije svitanja, snimljen je pri ulasku u Medicos, Schalkeov medicinski centar, gdje je prošao preglede. Nakon toga je potpisao ugovor i priključio se ekipi koju s klupe vodi bh. trener Miron Muslić, a klub je, prema navodima, na dobrom putu da izbori povratak u Bundesligu.

Schalke je transfer predstavio šaljivim videom na bosanskom jeziku, u kojem se, između ostalog, provlači i “bosanska veza” u svlačionici. Pored Muslića, Džeko će u timu sarađivati i sa reprezentativcem Nikolom Katićem, koji je jedan od važnih igrača u odbrani Rudara.

U tekstu se navodi i da je Muslić bio posebno angažovan oko dolaska Džeke, te da je kroz više razgovora uvjerio iskusnog napadača da prihvati izazov u Schalkeu.

Schalke je najavio i da će Džeko danas biti predstavljen na konferenciji za medije zakazanoj za 14:30, gdje se očekuje da bude u centru pažnje.

pročitajte i ovo

Sport

Edin Džeko uskoro u dresu Schalkea

Sport

Italijanski novinar oštro kritikovao Edina Džeku

Sport

Džeko sve bliži odlasku iz Fiorentine: Plata najveći problem

Vijesti

Edin Džeko pred suspenzijom? Uradio zabranjenu stvar u Seriji A

Sport

Luciano Spalletti uvrstio Edina Džeku u svoju idealnu postavu

BiH

BiH deklasirala San Marino i zadržala prvo mjesto u grupi

Istaknuto

Vozači iz BiH sve češće deportovani iz EU, uskoro protesti

Istaknuto

Trump iz Davosa: Odustajem od carina zbog Grenlanda

BiH

Četnik iz Srbije odgovorio Isaku: “Pomaže Bog Ramo, ko pobi srpsku djecu?”

Istaknuto

Evropska federacija novinara pisala Schmidtu: Traže hitnu intervenciju za spas BHRT-a

Istaknuto

Delić: Novi obračun penzija donosi rast veći od 17 posto, rast se odsada vezuje za prosječnu platu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]