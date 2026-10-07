EKI donacija u JU Osnovnu školu „Gornja Tuzla”, Tuzla

JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ je smještena u istoimenom tuzlanskom naselju i svakodnevno okuplja djecu iz Gornje Tuzle i okolnih mjesta. Škola predstavlja aktivan dio zajednice – osim redovne nastave, njeni učenici učestvuju na različitim takmičenjima i školskim aktivnostima, dok je sama škola domaćin događaja koji okupljaju učenike iz drugih škola sa područja Tuzle.

Kako bi učenici imali bolje uslove za učenje i razvijanje informatičkih znanja, Mikrokreditna fondacija EKI je donirala školi računar sa pratećim komponentama.

Jedan računar u učionici postaje mnogo više od opreme – postaje alat za učenje, istraživanje i razvijanje novih vještina. Uz njega učenici mogu napraviti prve korake u svijetu tehnologije, naučiti nešto novo i steći znanja koja će im biti potrebna i izvan školskih klupa.

U vremenu kada digitalne vještine postaju sve važniji dio obrazovanja, dostupnost savremene opreme učenicima otvara dodatne mogućnosti za učenje i razvoj. Svaki novi alat koji im omogućava da istražuju, vježbaju i primjenjuju stečeno znanje predstavlja korak ka kvalitetnijem obrazovanju i većoj spremnosti za budućnost.

Ova donacija nije samo pomoć školi da unaprijedi svoju opremu već i podrška nastavnicima u njihovom radu i, najvažnije, ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje.