EU i UN pokreću novi program protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

RTV SLON

Evropska unija i Ujedinjene nacije najavile su da će u ponedjeljak u Sarajevu početi trodnevni konsultativni događaj na kojem će biti predstavljen novi program EU IPA za rodnu ravnopravnost i socijalnu podršku, usmjeren na unapređenje prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini, vrijedan osam miliona eura.

Program predstavlja jedan od ključnih elemenata Akceleratora rodne ravnopravnosti (GEA), koji se provodi u partnerstvu s Evropskom unijom, Švedskom i Danskom, a implementiraju ga UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF u saradnji s institucijama Bosne i Hercegovine.

Riječ je o jednom od najznačajnijih novih programa u borbi protiv nasilja nad ženama u BiH, koji će omogućiti uvid u planirane promjene sistema podrške preživjelima – od postupanja policije i socijalnih službi, do rada sigurnih kuća i pravosuđa. Prema najavi, događaj će okupiti više od 120 stručnjaka i praktičara iz 55 gradova, uključujući predstavnike ministarstava, centara za socijalni rad, zdravstvenih i pravosudnih institucija, policije, sigurnih kuća, organizacija žena, osoba s invaliditetom, romskih i LGBTQI+ udruženja, omladinskih inicijativa, vjerskih zajednica i medija.

