EU odobrila 16 miliona eura: Lukavac dobija sistem za prečišćavanje vode

Adin Jusufović
Lukavac
Foto: Grad Lukavac

Lukavac je u središtu dijela finansijskog paketa podrške koji je Evropska komisija odobrila za zemlje Zapadnog Balkana, ukupne vrijednosti 171 milion eura, a koji će biti djelimično usmjeren i na infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini.

Kako je potvrdio šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca, čak 16 miliona eura namijenjeno je za infrastrukturne projekte prečišćavanja otpadnih voda u Lukavcu i Velikoj Kladuši, čime se ovaj grad izdvaja kao jedan od ključnih korisnika evropske podrške u oblasti zaštite okoliša.

Osim Lukavca, sredstva će biti usmjerena i na tehničku pomoć za hidroelektranu u Jajcu u iznosu od 750.000 eura, kao i na rekonstrukciju i proširenje sistema vodosnabdijevanja i odvodnje u Tešnju, za šta je planirano 350.000 eura.

Soreca je istakao da bi provođenje reformskih mjera iz Reformske agende omogućilo Bosni i Hercegovini pristup znatno većim iznosima finansijske podrške, naglasivši da je pred domaćim institucijama prilika da otvore vrata dodatnim projektima širom zemlje.

Finansijski paket obuhvata investicione projekte i tehničku pomoć, s ciljem jačanja održivog rasta i regionalne povezanosti, a očekuje se da će odobrena sredstva pokrenuti oko 263 miliona eura ukupnih investicija u sedam projekata u oblastima digitalnih tehnologija, čiste energije, ljudskog kapitala, saobraćaja i zaštite okoliša.

