EU pokrenula istragu protiv Googlea zbog korištenja sadržaja za AI

Arnela Šiljković - Bojić
European Union EU Flag

Evropska unija otvorila je istragu kako bi procijenila da li Google narušava pravila konkurencije korištenjem online sadržaja izdavača i kreatora s YouTubea za potrebe razvoja umjetne inteligencije. Evropska komisija navodi da želi utvrditi stavlja li Google konkurentske AI sisteme u nepovoljan položaj kroz način na koji prikuplja, koristi i monetizira tuđe sadržaje.

Komisija je posebno usmjerena na to da li Google nameće izdavačima i kreatorima nepravedne uslove ili koristi privilegiran pristup njihovom sadržaju, dok konkurentski AI modeli takvu mogućnost nemaju. Postoji i zabrinutost da je kompanija koristila sadržaj web izdavača u svojim AI uslugama bez odgovarajuće naknade i bez mogućnosti da izdavači odbiju takvu upotrebu.

Slična pitanja otvara i korištenje YouTube sadržaja za obuku generativnih AI modela, gdje kreatori, prema navodima Komisije, nemaju mogućnost uskratiti pristanak niti dobiti naknadu. Pravila platforme istovremeno zabranjuju drugim AI developerima da koriste YouTube za obuku vlastitih modela, što je dodatno povećalo regulatorne sumnje o povlaštenom položaju Googlea.

YouTube tvrdi da pravila korištenja omogućavaju upotrebu sadržaja kreatora za razvoj AI tehnologija te da se to radi kako bi se unaprijedilo iskustvo za korisnike platforme. Googleovi predstavnici navode da postupci Evropske unije mogu gušiti inovacije i da će kompanija nastaviti sarađivati s kreatorima i izdavačima dok se tržište prilagođava novim tehnologijama.

Istraga dolazi u trenutku kada se evropski regulatori intenzivno bave radom velikih tehnoloških kompanija. Google, Meta, Apple i druge američke korporacije već su se suočavale s milijardama eura kazni zbog različitih oblika zloupotreba tržišne dominacije ili kršenja pravila o digitalnim platformama. U javnom prostoru sve je prisutnija rasprava o balansu između razvoja AI i zaštite prava izdavača, kreatora i korisnika.

Iz Googleove matične kompanije ranije je poručeno da ljudi ne bi trebali slijepo vjerovati AI alatima, naglašavajući da su modeli skloni greškama i da ih treba koristiti uz dodatne izvore provjere.

