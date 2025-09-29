EU uvela sankcije Iranu zbog nuklearnog programa i balističkih projektila

EU uvela sankcije Iranu nakon što je i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo odluku o vraćanju restriktivnih mjera, a sve zbog neslaganja Zapada i Teherana u vezi sa spornim nuklearnim programom.

U priopćenju Vijeća ministara Europske unije navedeno je da je blok od 27 zemalja odlučio ponovno aktivirati niz restriktivnih mjera usmjerenih na iranske aktivnosti povezane s množenjem nuklearnog oružja. Sankcije obuhvataju kompanije, pojedince i institucije koje izravno ili neizravno doprinose nuklearnom programu Irana ili razvoju balističkih projektila, kroz opremu, znanje ili finansiranje.

Mjere uključuju sankcije koje je ranije uveo UN, ali i dodatne restrikcije s evropske strane, poput zamrzavanja imovine Centralne banke Irana te uvođenja trgovinskih i ekonomskih ograničenja.

Iran je odluku nazvao neopravdanom i nezakonitom, uz podršku Rusije i Kine koje su se također usprotivile vraćanju sankcija. No, budući da dogovor sa Teheranom nije postignut, mehanizam ponovnog uvođenja mjera, poznat kao „snapback“, koji su aktivirale Njemačka, Francuska i Velika Britanija, stupio je na snagu.

Prema procjenama evropskih stručnjaka, Iran trenutno posjeduje oko 450 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto, čime se približava granici od 90 posto, što bi omogućilo proizvodnju između osam i deset atomskih bombi. Upravo zbog toga, evropske sile sve češće upozoravaju da iranski nuklearni program daleko prelazi okvire civilne upotrebe.