„Euro Rom“ Tuzla dodjeljuje 77 stipendija kroz EU podršku obrazovanju Roma

Komisija za odabir korisnika stipendija za srednjoškolski i visokoškolski nivo održala je sjednicu na kojoj je odobreno ukupno 77 stipendija za školsku, odnosno akademsku 2025/26. godinu. Stipendije su namijenjene učenicima i studentima romske nacionalnosti, a dodjeljuju se kroz projekte usmjerene na obrazovanje, profesionalni razvoj i lakši prelazak iz obrazovnog sistema na tržište rada.

Odobreno je 65 stipendija učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u okviru projekta SEC-BIH-03 „Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo“. Projekat ima za cilj povećati uspjeh srednjoškolaca romske nacionalnosti i njihovu konkurentnost na tržištu rada. Učenici će, uz stipendiju od 400 eura, imati pristup mentorstvu, tutorstvu, treninzima i povezivanju s poslodavcima, kako bi lakše napredovali kroz obrazovni sistem i stekli kvalifikacije potrebne za zapošljavanje.

Dodatnih 12 stipendija odobreno je studentima koji studiraju na akreditovanim univerzitetima i fakultetima u Bosni i Hercegovini u okviru projekta TER-BIH-03 „Povećanje pristupa i učešća romskih studenata u visokom obrazovanju i tranziciji na tržište rada“. Studenti će primati stipendiju od 650 eura, uz podršku kroz mentorstvo, edukacije i programe povezivanja sa tržištem rada.

Projekti se provode u sklopu regionalne inicijative „RARE – Regionalna akcija EU za obrazovanje Roma“, faza II, koju finansiraju DG ENEST i Fondacija za obrazovanje Roma (REF), a implementira Udruženje Roma „Euro Rom“ Tuzla.

Iz organizacije poručuju da su rezultati ovogodišnjeg procesa još jedna potvrda važnosti ulaganja u obrazovanje i jednake šanse za sve. Navode da se kroz ovakve programe gradi osnova za dugoročne, pozitivne društvene promjene i veći broj visokoobrazovanih pripadnika romske zajednice.