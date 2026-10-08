Europol razbio kriminalnu mrežu, među njima i državljani BiH

Europol je podržao veliku međunarodnu policijsku akciju u kojoj je uhapšeno 47 osoba povezanih s kriminalnom mrežom za trgovinu drogom, među čijim članovima su i državljani Bosne i Hercegovine. Grupa se dovodi u vezu s ubistvima, otmicama, pucnjavama i bombaškim napadima širom Evrope, a vrijednost droge obuhvaćene četverogodišnjom istragom procjenjuje se na više od 37 miliona eura.

Operacija je završena 6. oktobra, kada je policija pretresla 42 objekta u Sloveniji i Španiji. U završnoj akciji uhapšeno je 36 osoba, od kojih 34 u Sloveniji te po jedna u Španiji i Hrvatskoj. Još 11 osumnjičenih uhapšeno je ranije tokom istrage.

Prema informacijama Europola, kriminalna mreža okupljala je državljane BiH, Srbije, Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. U međunarodnoj istrazi učestvovali su predstavnici 22 zemlje, dok je koordinacija završne operacije organizovana iz Ljubljane.

Državljani BiH među članovima kriminalne mreže

Istražitelji su utvrdili da je grupa organizovala transport velikih količina droge koristeći postojeće komercijalne transportne rute. Droga je skrivana među legalnom robom, a za njen prijevoz angažovani su vozači, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Bugarske.

Za transport su korišteni kamioni, kombiji i putnički automobili, dok su pošiljke kokaina, kanabisa, amfetamina, MDMA-a i metamfetamina prevožene iz Belgije, Holandije i Španije prema drugim evropskim državama.

Članovi mreže komunicirali su putem šifriranih platformi SKY ECC i CryptCom, nastojeći prikriti dogovore o transportu i distribuciji droge.

Europol nije precizirao koliko je državljana BiH uhapšeno u posljednjoj akciji niti je objavio njihov identitet.

Ubistva, otmice i bombaški napadi zbog izgubljenih pošiljki

Pored međunarodne trgovine drogom, kriminalna grupa se sumnjiči za niz teških nasilnih krivičnih djela.

Istražitelji mrežu povezuju s više pucnjava, ubistava i pokušaja ubistava, kao i otmicom jednog od članova grupe. U pojedinim napadima korištene su eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe.

Prema Europolu, nasilje je najčešće bilo usmjereno protiv pripadnika same kriminalne mreže ili članova njihovih porodica.

Kada bi pošiljke droge bile zaplijenjene ili izgubljene, osumnjičeni su, prema navodima istražitelja, organizovali napade kako bi kaznili osobe koje su smatrali odgovornim za finansijske gubitke. Tokom istrage otkriven je i pokušaj ubistva u Španiji.

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Zaplijenjene stotine kilograma droge, oružje i novac

Tokom završne policijske akcije zaplijenjeno je 66 kilograma droge, odnosno 51 kilogram kanabisa i 15 kilograma amfetamina. Pronađeni su i vatreno oružje, nakit i gotovina.

Međutim, količine zaplijenjene tokom ove operacije predstavljaju samo dio kriminalnih aktivnosti koje su istražitelji otkrili.

Od februara 2022. do septembra 2026. godine policijske službe zaplijenile su ukupno 253 kilograma kokaina, 404 kilograma kanabisa, 18,8 kilograma metamfetamina i 825 grama MDMA-a.

Oduzeto je i 550 litara anhidrida sirćetne kiseline, hemijske supstance koja se koristi u proizvodnji droga, kao i automatska puška s prigušivačem, municija i više pištolja.

Analizom komunikacije putem SKY ECC-a i drugih dokaza istražitelji su povezali osumnjičene s dodatnim transportima droge koji nisu obuhvaćeni fizičkim zapljenama.

Riječ je o približno 2,5 tone kanabisa, 474 kilograma kokaina, 104 kilograma heroina, 30 kilograma amfetamina i 11,6 kilograma MDMA-a. Istragom su obuhvaćeni i ketamin, hašiš, 18.000 tableta ekstazija, psihoaktivne gljive te supstance namijenjene proizvodnji amfetamina.

Vrijednost droge procijenjena na više od 37 miliona eura

Slovenska policija saopćila je da se tržišna vrijednost droge obuhvaćene četverogodišnjom istragom procjenjuje na više od 37 miliona eura.

Predstavnik Policijske uprave Ljubljana Stojan Belšak naveo je da su u Sloveniji zabilježene i dvije otmice povezane s trgovinom drogom, tokom kojih su članovi kriminalne grupe pokušavali otkriti osobu za koju su sumnjali da policiji dostavlja informacije.

Europol je tokom istrage pružao analitičku i koordinacionu podršku policijskim službama uključenih država. U završnoj akciji učestvovale su slovenska policija, španska Civilna garda i hrvatska policija.

Prikupljeni dokazi, uključujući presretnutu komunikaciju s kriptovanih platformi, bit će korišteni u daljnjim krivičnim postupcima protiv osumnjičenih.