Evo gdje naredne sedmice možete darovati krv

RTV SLON

Darivanje krvi je plemenit čin kojim se spašavaju ljudski životi, a potrebe za krvi su stalne. Transfuziološki centar UKC-a Tuzla objavio je plan gdje naredne sedmice možete darovati krv.

Prva akcija održat će se u utorak 23. septembra u Kladnju, u Mjesnoj zajednici Tarevo, u periodu od 9:00 do 11:00 sati.

Dan kasnije, u srijedu 24. septembra, akcija će biti organizovana u Poliklinici za transfuziologiju u Tuzli, a krv će tada darovati pripadnici MUP-a TK-a. Građani će moći doći i podržati akciju od 8:00 do 15:00 sati.

Treća akcija zakazana je za četvrtak 25. septembra u Gradačcu, gdje će stanovništvo mjesnih zajednica, kao i zaposleni u preduzećima i ustanovama, moći darovati krv u prostorijama Crvenog križa od 9:30 do 12:30 sati.

Iz UKC-a Tuzla podsjećaju da se krv može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

