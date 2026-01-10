Evo kako poboljšati cirkulaciju i riješiti se hladnih nogu

Jesu li vam stopala stalno hladna i imate osjećaj slabe cirkulacije? Rješenje se ne krije samo u vunenim čarapama, već u jednoj namirnici koju gotovo svi imaju u kuhinji.

Kako poboljšati cirkulaciju i riješiti se hladnih nogu?

Ako vam slojevito oblačenje, topli napici, vunena odjeća, udobna i nepropusna obuća, kao i kape, šalovi i rukavice ne donose olakšanje, vrijeme je da se okrenete prirodnim, biljnim rješenjima.

Bijeli luk protiv hladnih nogu

Bijeli luk snažno potiče cirkulaciju. Najbolje ga je konzumirati sirovog, ali se može dodavati i salatama, supama, pečenjima, ribi i drugim jelima.

Ljute papričice

Ljute papričice pomažu u borbi protiv prehlade i podižu tjelesnu temperaturu. U Italiji i Kini često se koriste upravo za poboljšanje cirkulacije. U nekim hladnijim krajevima ljudi stavljaju malo mljevene ljute papričice u čarape ili obuću kako bi se riješili osjećaja hladnih nogu. Možete posuti malu količinu mljevene kajenske papričice po stopalima, zatim obući tople pamučne čarape i tek onda čizme.

Cimet

Cimet ima povoljan učinak na cirkulaciju jer pomaže u sprječavanju zgrušavanja krvi. Možete ga dodavati toplim napicima, ali i kolačićima, pahuljicama za doručak ili drugim jelima.

Đumbir za zagrijavanje

Đumbir se smatra jednim od najboljih prirodnih “grijača”, posebno u obliku čaja. Osim toga, može se koristiti i za kupku. Potrebno je jednu kašiku mljevenog đumbira ili oko 200 grama sitno sjeckanog svježeg đumbira staviti u dvije litre vode i prokuhati. Nakon toga sklonite s vatre, poklopite i ostavite 15 minuta, pa procijedite i dodajte u kadu s toplom vodom. Čaj od đumbira također odlično zagrijava organizam, a za bolji okus može se kombinovati s limunom.