Evo kakvo nas danas vrijeme očekuje

Tuzla/ Vedro i toplo vrijeme
Foto: Tuzla/ Sjenjak vedro nebo

Jutros u Tuzli preovladava pretežno vedro vrijeme, uz temperaturu od 2°C i relativnu vlažnost zraka od 94 posto. Zabilježen je istočni vjetar brzine oko 2 m/s, odnosno 7 km/h, a barometarski tlak iznosi 981,9 hPa. U protekla 24 sata nije bilo padavina.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro je donijelo sunčano vrijeme, uz maglu u pojedinim kotlinama. Temperature u 7:00 sati kretale su se od –4°C u Sokocu do 5°C u Livnu, Mostaru i Trebinju.

Tokom dana očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok bi se magla u kotlinama mogla zadržati dio prijepodneva. Vjetar će biti slab, južnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura bit će između 12 i 19°C.

