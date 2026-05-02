Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka moguće je u centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretala se većinom između 0 i 5 stepeni, dok je na jugu zemlje iznosila do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 14 i 20 stepeni, a na jugu do 23 stepena.

Prema posljednjem mjerenju od 2. maja 2026. godine u 7 sati, u Tuzli je izmjereno 5 stepeni. Vjetar je istočnog smjera, brzine 1 metar u sekundi, odnosno 4 kilometra na sat. Relativna vlažnost zraka iznosi 89 posto, dok je barometarski pritisak 989,8 hPa.