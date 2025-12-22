Evropska unija u BiH formirala prvi Savjetodavni odbor za mlade

Evropska unija u Bosni i Hercegovini formirala je prvi Savjetodavni odbor za mlade (YAB), novo savjetodavno tijelo koje okuplja 15 mladih lidera iz svih dijelova zemlje.

Odbor je uspostavljen kako bi se mladima omogućio jasan, organizovan i trajan mehanizam saradnje sa EU u BiH, kroz koji mogu zastupati interese svojih vršnjaka i iznositi stavove, ideje i prijedloge o pitanjima od značaja za mlade.

Članovi Savjetodavnog odbora dolaze iz različitih lokalnih sredina i imaju raznovrsna profesionalna i interesna opredjeljenja. Među njima su omladinski aktivisti, inženjeri, studenti i srednjoškolci, omladinski radnici, novinari, istraživači i drugi, čime se osigurava zastupljenost širokog spektra perspektiva.

Ovakva raznolikost doprinosi tome da aktivnosti Evropske unije u BiH bolje odražavaju potrebe i prioritete mladih iz različitih društvenih i geografskih konteksta, uključujući i manje zastupljene zajednice.

Tokom trajanja mandata, članovi Odbora imat će priliku intenzivno sarađivati s EU u BiH, učestvovati na sastancima i konsultacijama, te davati doprinos izradi preporuka za politike, projekte i programe usmjerene ka mladima.

Također će učestvovati u dijalogu s predstavnicima institucija, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora, obrazovnih ustanova i međunarodnih organizacija, zagovarajući interese mladih širom zemlje.

Formiranje Savjetodavnog odbora za mlade predstavlja važan iskorak u jačanju saradnje između Evropske unije i mladih u Bosni i Hercegovini.

Rad Odbora započet će početkom naredne godine, nakon uvodnog orijentacijskog događaja na kojem će članovi biti upoznati sa svojim zadacima, odgovornostima i načinom rada.

Ovom inicijativom Evropska unija u BiH još jednom potvrđuje svoju dugoročnu opredijeljenost ka jačanju uloge mladih u javnom životu, stvarajući prostor u kojem glas mladih ima značajan uticaj na kreiranje politika koje oblikuju budućnost Bosne i Hercegovine.