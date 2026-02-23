Federalno ministarstvo rada razmatra digitalnu bazu poslodavaca za mlade

Predstavnici YEEP II Klubova mladih iz Sarajeva i Tuzle, koji djeluju u okviru SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini, posjetili su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike gdje su predstavili inicijativu za uspostavljanje baze poslodavaca s ciljem zapošljavanja i angažmana mladih iz alternativne brige i nepovoljnih socio-ekonomskih uslova.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, inicijativa je razvijena u okviru projekta Youth Empowerment Enabling Prospects, YEEP II, koji u Bosni i Hercegovini provode SOS Dječija sela uz finansijsku podršku Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, BMZ-a, te Hermann Gmeiner Fonds Deutschland. Cilj je mladima osigurati centraliziran, siguran i zakonit pristup prilikama za prvo zaposlenje, pripravnički staž, studentski i sezonski rad, kao i volonterski angažman.

Tokom sastanka ukazano je na izazove s kojima se mladi suočavaju pri ulasku na tržište rada, posebno oni koji odrastaju ili su odrasli u alternativnoj brizi i složenim socio-ekonomskim okolnostima. Istaknuto je da trenutno ne postoji jedinstven, institucionalno reguliran sistem koji bi mladima omogućio pristup provjerenim i zakonski usklađenim informacijama o radnim prilikama, zbog čega su često izloženi neformalnim i nesigurnim oblicima rada.

Predloženo rješenje podrazumijeva uspostavljanje digitalne baze poslodavaca u nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koja bi bila dostupna putem zvanične web stranice Ministarstva. U toj bazi objavljivale bi se provjerene i transparentne prilike za zapošljavanje i profesionalni razvoj mladih, čime bi se unaprijedila dostupnost informacija, ojačala zaštita radnih prava i olakšala integracija mladih na tržište rada.

Iz Ministarstva navode da SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini kontinuirano pružaju podršku mladima u procesu osamostaljivanja i zapošljavanja, te zagovaraju sistemska rješenja koja doprinose njihovoj socijalnoj uključenosti i ekonomskom osnaživanju. Inicijativa, kako ističu, potvrđuje važnost uključivanja mladih u procese donošenja odluka koje se direktno odnose na njihovu budućnost.