FIFA: Milioni zahtjeva za ulaznice za Mundijal

FIFA je primila više od 150 miliona zahtjeva za ulaznice za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine, a trenutno je na polovini posljednje faze prodaje.

Fudbalsko upravno tijelo saopćilo je u ponedjeljak da su zahtjevi stigli iz više od 200 zemalja i teritorija.

FIFA je saopštila da je broj prijava za turnir u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi 30 puta veći od broja mjesta, te da je broj prijava 3,4 puta veći od ukupnog broja posjetilaca na svim prethodnim Svjetskim prvenstvima od prvog izdanja 1930. godine.

– Ovaj ogroman odziv strastvenih navijača pravi je prikaz koliko se naša igra voli širom svijeta – rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Posljednja faza prodaje počela je 11. decembra i traje do 13. januara, nakon čega će se o ulaznicama odlučivati ​​žrijebom. To je prva faza s najvećim brojem utakmica u grupnoj fazi, nakon žrijeba 5. decembra.

Dostupno je više ulaznica nego na prethodnim izdanjima jer je Svjetsko prvenstvo prošireno sa 32 na 48 timova i sa 64 na 104 utakmice.

Proces prodaje nije prošao bez kontroverzi jer su navijačke grupe kritizirale visoke cijene ulaznica. FIFA je potom uvela određeni broj ulaznica od 60 dolara za navijače koji se prijave za ulaznice iz kontingenta za reprezentacije učesnice.