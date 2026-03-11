Iranski ministar sporta: Iran neće igrati na Mundijalu 2026

Iranski ministar sporta Ahmad Donjamali izjavio je da reprezentacija Irana neće učestvovati na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. godine zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako prenose svjetski mediji, odluka je povezana s nedavnim američko-izraelskim napadima na Iran, nakon kojih je, prema navodima iranskih vlasti, ubijen vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei. Zbog tih događaja iranske vlasti smatraju da trenutno ne postoje uslovi za nastup na velikom međunarodnom takmičenju koje se dijelom održava upravo u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Uzimajući u obzir da je ovaj režim ubio našeg vođu, ni pod kojim okolnostima ne možemo učestvovati na Svjetskom prvenstvu“, izjavio je ministar sporta Ahmad Donjamali za državnu televiziju.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine trebalo bi biti održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Iran je već ranije izborio plasman na turnir kroz azijske kvalifikacije i bio je smješten u grupu sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.

Prema rasporedu takmičenja, sve tri utakmice grupne faze iranska reprezentacija trebala je igrati na stadionima u Sjedinjenim Američkim Državama, u Los Angelesu i Seattleu, što dodatno komplikuje situaciju u kontekstu trenutnih političkih odnosa između dvije države.

Ipak, konačna odluka još uvijek nije formalno potvrđena od strane FIFA-e. Predsjednik svjetske nogometne federacije Gianni Infantino ranije je izjavio da se očekuje da Iran ipak učestvuje na turniru te da je dobio uvjeravanja da će reprezentacija biti dobrodošla na takmičenju.

Ukoliko Iran zaista odustane od nastupa, otvorilo bi se pitanje koja bi reprezentacija mogla zauzeti njegovo mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Trenutna situacija pokazuje koliko političke i sigurnosne okolnosti mogu uticati i na najveća sportska takmičenja na svijetu, uključujući i Mundijal koji bi trebao okupiti 48 reprezentacija.