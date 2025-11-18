Kvalifikacije za Mundijal: BiH za plasman igra protiv Austrije

Kvalifikacije za Mundijal donose odlučujuću utakmicu u Beču gdje Bosna i Hercegovina protiv Austrije traži pobjedu koja je vodi direktno na Svjetsko prvenstvo.

Večeras se igra posljednji i najvažniji meč koji donose kvalifikacije za Mundijal, a Bosna i Hercegovina u Beču protiv Austrije ulazi u utakmicu koja može promijeniti tok njene fudbalske historije. Od prvog trenutka bit će jasno da je pred timom duel koji određuje plasman, jer pobjeda Bosnu i Hercegovinu vodi direktno na Svjetsko prvenstvo, takmičenje na kojem smo dosad bili samo jednom.

Neizvjesnost kao dodatni motiv

Kvalifikacije za Mundijal kroz cijeli ciklus nosile su neizvjesnost, ali završna etapa donosi najčistiji mogući scenario. Reprezentacija igra na gostujućem terenu, pred publikom koja će biti naklonjena Austriji, ali i uz očekivano prisustvo bh navijača koji godinama u Beču čine vidljivu i glasnu zajednicu. Atmosfera će biti nabijena, jer obje selekcije traže rezultat koji mijenja njihove ambicije, ali za Bosnu i Hercegovinu ulog je posebno velik s obzirom na činjenicu da je ovo najrealnija šansa za povratak na svjetsku scenu.

Šta donosi pobjeda?

Ako Bosna i Hercegovina pobijedi u Beču, kvalifikacije za Mundijal dobit će epilog koji navijači godinama čekaju. Takav rezultat bi značio direktan plasman na Svjetsko prvenstvo i ulazak među reprezentacije koje će igrati najveći fudbalski turnir na planeti. Osim sportskog uspjeha, pobjeda bi donijela ogroman emotivni teret radosti, podsjećajući na jedini dosadašnji nastup na Mundijalu i otvarajući novo poglavlje koje ova generacija igrača želi ispisati.

Šta znači poraz

Ako rezultat ode na stranu Austrije, Bosna i Hercegovina ostaje bez direktnog plasmana i svoj put na svjetsko takmičenje “prekobare” tražit će kroz baraž. Porazom nada za plasman ne bi bila izgubljena, ali bi mogla demotivisati igrače da upravo kroz baraž nastupe na Svjetskom prvenstvu koje se naredne godine igra u SDA-u, Kanadi i Meksiku.

Novo ime na spisku Barbareza, stigla dozvola

Dobra vijest za reprezentaciju je da Emir Karić ima pravo nastupa i spreman je biti dio tima u jednom od najznačajnijih mečeva u skorašnjoj historiji. Njegovo prisustvo daje dodatnu širinu na bočnim pozicijama, a činjenica da dolazi iz lige u kojoj se igra u visokom ritmu može predstavljati važnu korist u utakmici ovakvog intenziteta. Za selektora je to dodatni adut u momentu kada se traži svaki kvalitet više. SVakako ćemo ovog “keca u rukavu” iskoristiti da bi ponovo zaigrali na smotri najboljih.

Stanje među navijačima u Beču

Beč već godinama važi za jedan od evropskih gradova s velikom bh. zajednicom i očekuje se da će se ta podrška osjetiti i večeras. Navijači su najavljivali dolazak iz raznih dijelova Austrije, a mnogi su osigurali ulaznice kako bi bili uz reprezentaciju u susretu koji može promijeniti kurs domaćeg fudbala. Atmosfera pred stadionom i na tribinama mogla bi biti važan faktor, jer prisustvo poznatih boja i glasova daje energiju igračima kada je pritisak najveći. utakmica se igra na Ernst Happel Stadionu u Beču.

Fudbalska reprezentacija BiH nastupila je na Mundijalu 2014. godine, kada su izabranici tadašnjeg selektora Safeta Sušića prvi puta otišli na ovo prestižno takmičenje.

Ko sudi meč?

Prema zvaničnim podacima za susret Austrija vs Bosna i Hercegovina (u kvalifikacijama za FIFA World Cup 2026) glavni sudija je João Pinheiro iz Portugala. Pomoćnici su: Bruno Jesus (POR) i Luciano Maia (POR). VAR-sistem vodi Tiago Martins (POR).