Divanhana predstavila novu verziju sevdalinke Crven fesić

Četrnaest godina nakon što je popularni sevdah sastav Divanhana objavio bezvremensku obradu sevdalinke „Crven fesić“, bend je publici danas predstavio novu, savremenu verziju ovog legendarnog sevdah bisera.

Divanhana je još 2014. godine, u vrijeme euforije povodom nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Brazilu, uspjela tradicionalnu bosanskohercegovačku muziku približiti međunarodnoj publici pjesmom „Zvijezda tjera mjeseca“. Pjesma je tada privukla pažnju domaćih i stranih medija kao jedinstven primjer povezivanja sportskog duha i kulturne tradicije kroz sevdalinku.

„Možda ne raspolažemo bogatstvom brojnih kulturnih institucija i sistema, ali ono što Bosna i Hercegovina nepogrešivo ima jeste kultura zajedništva i iskrene podrške sportskim uspjesima. Još 2014. godine, kroz najveću svjetsku sportsku pozornicu, Svjetsko prvenstvo u fudbalu, uspjeli smo svijetu predstaviti i duh sevdalinke. Tom prilikom smo sa Zmajevima uradili i video spot za pjesmu Zvijezda tjera mjeseca. Danas, dvanaest godina kasnije, taj put nastavljamo još posvećenije i promišljenije, posebno imajući u vidu činjenicu da je sevdalinka odnedavno postala dijelom UNESCO-ove kulturne baštine“ izjavila je Selma Droce, vokalistica Divanhane.

Divanhana i Crven fesić

Nova verzija pjesme „Crven fesić“ donosi savremen produkcijski pristup koji uključuje i elemente elektronskog EDM zvuka, predstavljajući još jedan inovativan iskorak u radu sastava. Iz benda ističu kako ova pjesma predstavlja uvod u širi muzički opus koji će obuhvatiti nove interpretacije nekih od njihovih najpoznatijih pjesama, a koji će publici biti predstavljen tokom ljeta kroz novo EP izdanje.

„Divanhana sasvim sigurno nastoji tradicionalnu muziku približiti savremenim svjetskim muzičkim tokovima. Sevdalinka je oduvijek živjela zajedno s društvom, mijenjala se zajedno s vremenom i reflektovala duh epoha kroz koje prolazi. Nova verzija pjesme Crven fesić samo je jedan fragment šireg muzičkog mozaika, novih interpretacija tradicionalnih pjesama, ali i autorske muzike koja će se naći na našem novom EP izdanju. Projekat je realizovan u saradnji s producentima iz Holandije, Njemačke i Francuske, s idejom da tradiciju predstavimo na način koji komunicira i sa savremenom publikom“ dodaje Selma.

Polazeći od činjenice da je sevdalinka oduvijek pratila savremeni život i autentično komunicirala duh vremena i prostora, te inspirisani aktuelnom euforijom povodom plasmana naše fudbalske reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, iz Divanhane ističu kako se pjesma „Crven fesić“ prirodno nametnula kao jedan od simbola ove euforije. Posebno imajući u vidu da se upravo ova pjesma već godinama spontano izvodi na tribinama tokom nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine.

„Svjesni smo da se ljudi najdublje povezuju s muzikom koja nosi pečat vremena, prostora i kolektivnog osjećanja. Upravo zato su u trenucima sportske euforije ponovo oživjele pjesme nekih od najvećih autora i izvođača s naših prostora, među kojima posebno mjesto zauzimaju tradicionalne melodije. Danas se na tribinama pjeva Crven fesić, osavremenjen novim stihovima i navijačkim emocijama: „Da ga hoće zabit Džeko, oj nano nanice“. A mi iskreno vjerujemo i želimo da upravo tako i bude na Svjetskom prvenstvu“ zaključila je Selma Droce.

Pjesma Crven fesic RMX od danas je dostupna na svim relevantim streaming servisima, a pristup je omogućen putem linka: https://bfan.link/crven-fesic-rmx