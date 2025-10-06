Firma iz Miričine nagradila radnike putovanjm po Turskoj kao znak zahvalnosti

Firma iz miričine MEGA-ROLL, još jednom je pokazala da pravi uspjeh nije samo u poslu, nego i u ljudskom odnosu prema radnicima. Ove godine odlučili su nagraditi svoje uposlenike putovanjem kroz Tursku, u potpunosti o trošku firme.

Nakon nezaboravnog izleta u Istanbul 2022. godine, radnici su sada krenuli na novu avanturu koja uključuje posjetu Bursi, Ankari, Kapadokiji i Istanbulu. Riječ je o putovanju koje spaja odmor, druženje i upoznavanje bogate turske kulture, a uz to će uposlenicima biti isplaćena i puna plata za vrijeme odsustva s posla.

Takav potez rijetko se viđa, posebno u vremenu kada su mnogi poslodavci usmjereni isključivo na rezultate i profit. MEGA-ROLL je, međutim, pokazao da se ulaganje u ljude uvijek vraća kroz lojalnost, motivaciju i zajedništvo.

Kroz ovaj primjer, firma iz Miričine potvrđuje da se uspješna poslovna priča gradi na međusobnom povjerenju, zahvalnosti i poštovanju, a ne samo na poslovnim brojkama.