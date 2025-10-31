Fondacija CURE: Zahtijevamo neopozive ostavke

Povodom slučaja trgovine ljudima i seksualne eksploatacije maloljetnica smještenih u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, oglasila su se feminističko-aktivistička organizacija CURE, izrazivši duboku zabrinutost i osudu zbog načina na koji su institucije reagovale i mediji izvještavali o ovom slučaju.

Njihovo saopćenje, koje prenosimo u cjelosti, ukazuje na ozbiljan sistemski problem unutar institucija i društva koje je, kako navode, „dozvolilo da uniforma i položaj postanu oružje protiv djece“.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

U svemu smo podbacili kao društvo – djevojčice i žene prve su na udaru

Zgrožene smo i duboko potrešene viješću o eksploataciji maloljetnih djevojčica, štićenica Doma za nezbrinutu djecu u Tuzlanskom kantonu, kojima su, prema saopštenju Kantonalnog tužilaštva, seksualno trgovali visoko rangirani policijski službenici Uprave policije MUP-a TK.

Ovaj monstruozni slučaj još jednom razotkriva duboku korupciju, zloupotrebu moći, nakaradnost patrijarhalnog eksploatatorskog sistema i potpuni izostanak (institucionalne) zaštite najranjivijih među nama, završavajući moralno nezamislivim djelom koje pokazuje do koje su mjere najteži oblici nasilja i poniženje ljudskog dostojanstva dio policijskih struktura, svih upletenih institucija i države.

Ovaj zločin predstavlja više teških krivičnih djela koja obuhvataju trgovinu djecom, seksualnu eksploataciju i druga djela protiv slobode i integriteta djeteta radi sticanja materijalne koristi.

Ovo jasno pokazuje da je u naše društvo duboko ukorijenjen sistem nejednakosti – naširoko njegovana patrijarhalna svijest koja žene, djevojčice i sve „druge“ smatra niže vrijednim ljudskim bićima, objektima koje se posjeduje, subjektima koji se muče, iskorištavaju i guraju na najnižu društveno-ekonomsku ljestvicu. Prve na udaru prekomjerne zloupotrebe moći i upotrebe sile: u kući, na ulici, pa čak i tamo gdje trebaju biti zaštićene.

Zgrožene smo sistemom koji dopušta da uniforma i položaj postanu oružje protiv djece, sistemom u kojem je povjerenje u institucije planski uništeno godinama zataškavanja i nekažnjivosti.

Zgrožene smo narativom koji se danima gradi oko ovog slučaja – narativom koji umanjuje težinu zločina.

U medijima i javnosti govori o djevojčicama – kao da su one djelom odgovorne, a ne nemoćne žrtve. Govori se o ‘prostituciji’, o ‘uslugama’ i ‘podvođenju’, umjesto o trgovini djecom, seksualnom zlostavljanju, silovanju i pedofiliji. Takav jezik je saučesnik nasilja i zato zahtijevamo da se stvari konačno nazivaju pravim imenom.

Za sve djevojčice koje se plaše, za sve žene koje su preživjele nasilje, za društvo koje mora biti pravednije i u kojem nijedna djevojčica više neće biti žrtva onih koji nose značke, zahtijevamo najstrože kazne za sve umiješane u ovaj užasan zločin i jasno opredjeljenje društva da neće tolerisati nasilje nad djevojčicama.

Zahtijevamo konkretne mjere zaštite za djevojčice, uključujući psihološku, pravnu i socijalnu podršku, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i privatnosti.

Zahtijevamo odgovornost rukovodilaca institucija koji su godinama dopuštali da sistem zaštite djece postane mjesto njihovog najdubljeg ugrožavanja.

Zahtijevamo hitnu reakciju nadležnih institucija, javnu istragu i transparentno procesuiranje svih umiješanih.

Zahtijevamo društvenu odgovornost, jasan stav svih nivoa vlasti u odnosu na nasilje nad ženama i djevojčicama.

Šta nam vrijede konvencije, evropski putevi i beskrajni dijalozi o reformama, ako nam je i dalje prihvatljivo izrabljivanje drugih i nemoćnih na najokrutnije načine? Dok god zatvaramo oči pred nasiljem nad djevojčicama i ženama, nijedna strategija, pregovaračko poglavlje ni međunarodna obaveza neće nas učiniti civilizovanim društvom.

Zahtijevamo neopozive ostavke u sistemu odgovornosti za ovaj slučaj.