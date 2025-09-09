Forto: Do naredne sjednice izvještaji o ispunjenju obećanja prijevoznicima

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon sjednice Vijeća ministara BiH da su razmatrani zahtjevi prijevoznika, te da je usvojen zaključak kojim je svim nadležnim institucijama i Upravi za indirektno oporezivanje dat rok do naredne sjednice da dostave izvještaje o ispunjenju obećanja datih prijevoznicima u periodu kada su otklonjene blokade u transportu.

Kako je istakao, očekuje interresornu raspravu u kojoj će biti jasno šta je ko obećao i u kojim rokovima se to mora ispuniti.

Forto je naglasio da je kratko razgovarano i o Nacrtu plana reformi, koji je dio Plana rasta, ali da taj dokument nije dostavljen iako je rok istekao. Dodao je da očekuje da će predsjedavajuća Borjana Krišto uskoro staviti plan na dnevni red, iako, kako je naveo, očito nema potpune političke saglasnosti.

„Kao ministar koji u Planu rasta ima predviđeno više od 20 aktivnosti, smatram važnim da se ovaj dokument usvoji kako se ne bi probio još jedan rok koji nam je postavila Evropska komisija“, kazao je Forto, dodavši da EU partneri nisu spremni za nova odgađanja i da BiH prijeti umanjenje sredstava ako se reformski plan ne usvoji.

Govoreći o posjeti Milorada Dodika Moskvi i izjavama ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, Forto je poručio da je BiH navikla na, kako je rekao, „neugodno uplitanje Rusije“. Prema njegovim riječima, SNSD zajedno s Moskvom blokira evropski put Bosne i Hercegovine, iako većina građana u oba entiteta podržava približavanje EU.

„Vjerujem da će zemlje saveznice koje podržavaju stabilnost Balkana i evropsku perspektivu BiH ostati na toj poziciji. Ruski stavovi su odavno poznati i treba ih posmatrati u širem kontekstu, daleko širem od Balkana“, zaključio je Forto.