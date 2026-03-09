/FOTO/ Počeli radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Izmjena režima saobraćaja na Južnoj saobraćajnici u Tuzli počela je danas nakon što su počeli radovi na uređenju putne infrastrukture
Izmjena režima saobraćaja na Južnoj saobraćajnici u Tuzli počela je danas nakon što su počeli radovi na uređenju putne infrastrukture

Izmjena režima saobraćaja na Južnoj saobraćajnici u Tuzli počela je danas nakon što su počeli radovi na uređenju putne infrastrukture, saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Radovi se izvode na potezu od raskrsnice kod SKPC Mejdan do raskrsnice Brčanska Malta i trajat će do njihovog okončanja.

Izmijenjeni režim saobraćaja odnosi se na ulice Bosne Srebrene, Obala Zmaja od Bosne, Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i 15. maja. Nadležni navode da neće doći do potpune obustave saobraćaja, nego će vozila biti preusmjeravana u kolovozne trake u skladu s dinamikom radova.

Tokom izvođenja radova privremeno će biti isključivana i svjetlosna saobraćajna signalizacija, zavisno od faze u kojoj se radovi budu odvijali. U prvoj fazi planirani su radovi u desnoj saobraćajnoj traci u smjeru od raskrsnice kod SKPC Mejdan do raskrsnice Brčanska Malta, dok će javnost o nastavku radova iz pravca Brčanske Malte biti naknadno obaviještena.

Građanima i svim učesnicima u saobraćaju upućen je poziv na oprez i poštivanje privremeno postavljene signalizacije, kako bi se saobraćaj na ovom dijelu grada odvijao što sigurnije dok traju radovi.

