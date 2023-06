Fuad Mahmutović novi selektor ženske kadetske rukometne reprezentacije BiH

Novi selektor ženske kadetske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine je Fuad Mahmutović.

Fuad Mahmutović je rođen 21. augusta 1966. godine, trenerskim poslom se bavi od 1997. godine. Pet godina je vodio MRK Sloga (Gornji Vakuf/Uskoplje), a nakon toga od 2003. do 2006. godine ŽRK Iskra iz Bugojna. Potom je od 2007. do 2015. godine bio trener prve ekipe MRK Sloga Gornji Vakuf/Uskoplje: od 2016. do 2019. godine bio je prvi trener MRK Iskra Bugojno i s ovom ekipom je osvojio prvo mjesto u Prvoj ligi Federacije, te je uveo u elitni rang bh. rukometa. Od 2019. godine trener prve ekipe ŽRK Sloga Gornji Vakuf/Uskoplje. Osim što je uveo MRK Iskra u Premijer ligu, Mahmutović 2021. godine bi prvak BiH sa mlađim kadetkinjama ŽRK Sloga (GV/U), a prošle godine viceprvak u istoj kategoriji. Sa juniorkama Sloge je 2021. godine osvojio treće mjesto u BiH, a prošle godine je seniorski tim Sloge uveo u BH Telecom Premijer ligu BiH. Ove godine je sa juniorskom ekipom Sloge zauzeo 3. mjesto na šampionatu BiH.

Mahmutović će našu kadetsku selekciju predvoditi na EHF W17 Championshipu, koji će se od 5. do 13. augusta igrati u Azerbejdžanu. Podsjećamo, naša selekcija je u grupi A sa Slovenijom, Litvanijom, Gruzijom i domaćinom Azerbejdžanom.