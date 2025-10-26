Fudbaleri Slobode danas dočekuju Stupčanicu

RTV SLON
FK Sloboda
Foto: FK Sloboda

Fudbaleri tuzlanske Slobode u okviru 10.kola WWin Prve lige Federacije BiH dočekuju ekipu NK Stupčanica iz Olova. Utakmica je zakazana za danas, s početkom u 14:30 sati na stadionu Tušanj.

Crveno-crni su odlučni da pred domaćom publikom dođu do nova tri boda i na najbolji način se pripreme za izazove koji slijede. Ovaj susret ujedno će poslužiti kao uvertira za duel 1/16 finala Kupa BiH, u kojem Sloboda na Tušnju dočekuje FK Željezničar.

Iz kluba su uputili poziv svim ljubiteljima fudbala da u što većem broju dođu na Tušanj i pruže podršku ekipi. Atmosfera s tribina, poručuju iz Slobode, uvijek je bila dodatni vjetar u leđa igračima, pa se i ovoga puta očekuje pravi fudbalski ambijent.

pročitajte i ovo

Sport

Fudbaleri Slobode sutra na Tušnju protiv Stupčanice

Istaknuto

Sredinom Sedmice – Azmir Husić: Napraviću još jednom dobru i jaku...

Sport

Fudbaleri Slobode danas protiv ekipe Bratstva

Sport

Imenovan novi šef stručnog štaba FK Sloboda Tuzla

Istaknuto

Igor Janković podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba FK Sloboda

Istaknuto

Fudbaleri Slobode poraženi na domaćem terenu

Istaknuto

Zbog maratona u Tuzli danas privremeno zatvorene ove ulice

Istaknuto

Grad Tuzla ulaže u bolju infrastrukturu: Asfaltiran putni pravac Dokanj – Nikolići

Istaknuto

Stanje na putevima u BiH: Mokri kolovozi i brojni radovi, vozačima se savjetuje oprez

Istaknuto

Danas kiša u Tuzli: Evo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pružene 244 zdravstvene usluge

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]