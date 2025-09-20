Fudbaleri Slobode savladali Travnik i približili se lideru na tabeli

Fudbaleri Slobode ostvarili su novu važnu pobjedu pred domaćom publikom savladavši Travnik rezultatom 2:0.

Crveno-crni su od samog početka nametnuli ritam i u prvom poluvremenu stigli do prednosti golom Smajića. U nastavku meča tempo igre je opao, ali Tuzlaci su zadržali kontrolu i prijetili iz nekoliko prilika. Konačan rezultat postavio je Mešinović atraktivnim pogotkom, kojim je Sloboda potvrdila bodove i učvrstila drugu poziciju na tabeli.

Nakon šest odigranih kola, Tuzlaci imaju samo dva boda manje od lidera prvenstva. U narednom kolu Slobodu očekuje gostovanje kod ekipe Tomislava.

