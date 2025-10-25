Fudbaleri Slobode sutra na Tušnju protiv Stupčanice

Nakon podjele bodova u Gračanici, fudbaleri tuzlanske Slobode u narednom kolu WWin Prve lige Federacije BiH dočekuju ekipu NK Stupčanica iz Olova. Utakmica je zakazana za nedjelju, 26. oktobar, s početkom u 14:30 sati na stadionu Tušanj.

Crveno-crni su odlučni da pred domaćom publikom dođu do nova tri boda i na najbolji način se pripreme za izazove koji slijede. Ovaj susret ujedno će poslužiti kao uvertira za duel 1/16 finala Kupa BiH, u kojem Sloboda na Tušnju dočekuje FK Željezničar.

Iz kluba su uputili poziv svim ljubiteljima fudbala da u što većem broju dođu na Tušanj i pruže podršku ekipi. Atmosfera s tribina, poručuju iz Slobode, uvijek je bila dodatni vjetar u leđa igračima, pa se i ovoga puta očekuje pravi fudbalski ambijent.