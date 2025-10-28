Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (FZZO FBiH) reagovao je na navode koji su se posljednjih dana pojavili u javnosti o navodnoj obustavi finansiranja lijekova za onkološke pacijente, poručivši da su te tvrdnje netačne i da sistem finansiranja lijekova i terapija funkcioniše neometano.

Iz Zavoda naglašavaju da nije obustavljeno finansiranje lijekova niti pruženih zdravstvenih usluga iz njegove nadležnosti, te da se sve aktivnosti iz djelokruga Zavoda odvijaju redovno, s ciljem osiguravanja dostupnosti terapija svim osiguranim osobama.

“Zavod u kontinuitetu provodi sve aktivnosti kako bi se obezbijedila stabilnost sistema i neometana dostupnost lijekova i terapija. Onkološki pacijenti i dalje nesmetano primaju propisane terapije”, navode iz FZZO-a.

Odluka iz 2019. odnosi se na dodatni program pomoći

Zavod podsjeća da je 2019. godine donesena Odluka o sufinansiranju pruženih zdravstvenih usluga i nabavke lijekova za teško bolesne osigurane osobe, kojom se omogućava finansijska pomoć za troškove liječenja i nabavku lijekova koji nisu obuhvaćeni Listom lijekova Fonda solidarnosti niti prioritetnim zdravstvenim programima.

Prema toj odluci, osigurane osobe mogu ostvariti pomoć do 20.000 KM za liječenje ili 10.000 KM za nabavku lijekova, uz dostavu medicinske dokumentacije i računa nakon završetka liječenja.

Za ovu namjenu je u Finansijskom planu Zavoda za 2025. godinu planirano 500.000 KM, a pošto su ta sredstva potrošena, primjena odluke je privremeno obustavljena do usvajanja novog finansijskog plana za 2026. godinu.

Svi zahtjevi podneseni u tom periodu bit će obrađeni nakon što budu osigurana nova sredstva.

Redovno finansiranje se nastavlja

Zavod ističe da i dalje finansira sve zdravstvene usluge i lijekove iz svoje nadležnosti u skladu s važećim finansijskim planom, te da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i institucijama kontinuirano prati stanje u oblasti nabavke lijekova i preduzima mjere radi očuvanja stabilnosti sistema.

“FZZO ostaje u potpunosti posvećen zaštiti prava osiguranih osoba i obezbjeđivanju jednakog pristupa zdravstvenim uslugama i lijekovima u Federaciji BiH”, navode iz Zavoda.