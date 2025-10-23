Ključni lijekovi još nisu isporučeni, na šta su utrošena sredstva dok pacijenti čekaju?

U UKC – Tuzla i dalje nedostaju važni lijekovi neophodni za liječenje teških i hroničnih bolesti. Među njima su Azacitidin i Citarabin (za leukemije i hematološke bolesti), Entekavir (za hronični hepatitis B), Irinotekan i Karboplatin (za karcinome debelog crijeva, jajnika i pluća), Megestrol (za gubitak težine i napredne karcinome), te biološki lijekovi poput Trazimere i Kanjinti (za HER2‑pozitivne karcinome).

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (FZZO) planirao je 8,5 miliona KM za sufinansiranje lijekova u 2025. godini, ali su sredstva iscrpljena već u oktobru. Do sada lijekovi nisu isporučeni, a pacijenti koji ovise o redovnoj terapiji ostaju bez neophodnih lijekova.

Odluka FZZO‑a o obustavi sufinansiranja znači da novi zahtjevi ostaju na čekanju, dok se sredstva ne osiguraju.

UKC Tuzla poručuje da je u stalnoj komunikaciji s Fondom i očekuje hitnu isporuku lijekova kako bi se omogućio nesmetan nastavak liječenja.