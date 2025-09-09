Gađajući metu Hamasa Izrael bombardovao Katar

Izraelski vojni radio javio je da je Izrael u utorak pokušao napasti zvaničnike Hamasa u Kataru. Katarska televizija Al Jazeera, pozivajući se na izvor iz Hamasa, saopćila je da je napad bio usmjeren na pregovarače Hamasa o prekidu vatre u Gazi.

Kako javlja Reuters, utorak se u Dohi, u Kataru, čulo nekoliko eksplozija. Izraelski mediji, pozivajući se na visokog izraelskog zvaničnika, rekli su da je napad bio usmjeren na visoke vođe Hamasa, uključujući Khalila al-Hayyu, njihovog vođu u Gazi.

Najmanje 35 ljudi je ubijeno je od izraelskih snaga širom Pojasa Gaze, kažu medicinski izvori, prenosi Aljazeera.

– Lokacija koju je Izrael ciljao u Dohi nalazi se u blizini stambenog naselja, a ne izoliranog područja. Al-Assa je citirao sigurnosne zvaničnike koji su rekli da im je prioritet osigurati mjesto događaja i sanirati štetu i žrtve. Sigurnosne procedure su vrlo složene jer govorimo o izuzetno osjetljivoj lokaciji koja je vrlo blizu stambenih zgrada i domova ljudi – rekao je.

Majed Al Ansari, glasnogovornik katarskog ministra vanjskih poslova, u saopćenju je naveo da zemlja najoštrije osuđuje napad, za koji je rekao da je izveden na stambene zgrade u kojima živi nekoliko članova političkog biroa Hamasa.

– Ovaj kriminalni napad predstavlja flagrantno kršenje svih međunarodnih zakona i normi i ozbiljnu prijetnju sigurnosti Katara i njegovih stanovnika – navodi se u saopćenju.

– Iako snažno osuđuje ovaj napad, Država Katar potvrđuje da neće tolerirati ovo nepromišljeno izraelsko ponašanje i njegovo kontinuirano miješanje u regionalnu sigurnost, kao ni bilo kakvu akciju usmjerenu na njenu sigurnost i suverenitet. Istrage su u toku, a daljnji detalji bit će objavljeni čim budu dostupni – dodaje se u saopćenju.