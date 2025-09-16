Gaza: Izraelska vojska tokom noći pojačala napade

Izraelska vojska je tokom noći pojačala napade na grad Gazu, rekao je u utorak ministar odbrane Israel Katz, dodajući da je cilj napada oslobađanje talaca i poraz palestinske militantne organizacije Hamas.

– Gaza gori – napisao je Katz na Telegramu, obećavajući da Izrael neće popustiti niti odustati “dok se misija ne završi”.

Američki novinski sajt Axios citirao je izraelske zvaničnike koji su rekli da je operacija označila početak kopnene ofanzive u najvećem gradu Pojasa Gaze.

Izraelski ratni avioni su tokom noći izvodili gotovo neprekidne napade na grad Gazu, praćene artiljerijskom vatrom, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA.

Palestinski mediji su naveli da su tenkovi kasnije ušli u grad, gdje se vjeruje da su ostale stotine hiljada ljudi. Izraelska vojska to nije potvrdila.