Gjergja objavio skraćeni spisak Zmajeva za kvalifikacije protiv Turske i Srbije

Jasmina Ibrahimović
Košarka, reprezentacija BiH, Eurobasket

Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja skratio je spisak igrača na koje računa tokom priprema za mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije.

Pozive je dobilo 15 košarkaša: Xavier Castaneda (Unicaja, Španija), Adnan Arslanagić (Trepča, Kosovo), Sani Čampara (Sloboda Energoinvest), Amar Gegić (SC Derby, Crna Gora), Edin Atić (Bosna BH Telecom), Tarik Hrelja (Student m:tel), Adin Vrabac (Szolnok, Mađarska), Vojin Ilić (Igokea m:tel), Haris Delalić (Bosna BH Telecom), Amar Alibegović (Trapani, Italija), Ajdin Penava (Slask, Poljska), Stefan Simanić (Šiaulai, Litvanija), Nikola Marić (Girona, Španija), Emir Sulejmanović (Unicaja, Španija) i Asim Gutić (Bosna BH Telecom).

Planirano je i da pozivi budu upućeni trojici bh. košarkaša koji nastupaju za Dubai (Džanan Musa, Kenan Kamenjaš, Kosta Kondić), ali rukovodstvu Košarkaškog saveza BiH saopšteno je kako nemaju dozvolu kluba da se u ovom kvalifikacijskom ‘prozoru’ priključe Zmajevima.

– Zaista smo učinili sve kako bi Musa, Kamenjaš i Kondić bili dijelom reprezentacije na novembarskom okupljanju, ali nismo naišli na razumjevanje čelnika Dubaija. Pokušali smo dogovoriti da budu na raspolaganju selektoru barem za utakmicu protiv Srbije u Skenderiji, ali iako Dubai nema nijedan zakazani zvanični meč u tom terminu, ostali su pri stavu da im ne dozvole priključivanje nacionalnom timu u ovom trenutku. Svjesni smo da je Musa povrijeđen, ali ne vidim zašto je, recimo, problem pustiti Kamenjaša.

Dakle, neprijatno smo iznenađeni, pogotovo uzimajući u obzir da se u Dubaiju deklarišu kao prijatelji bh. košarke, a ovakvi potezi to sigurno ne potvrđuju. Znamo i da su neki drugi igrači Dubaija pozvani u svoje reprezentacije, poput Sanlija i Dangubića, svakako ćemo s velikim zanimanjem pratiti da li će oni dobiti dozvolu ovog kluba da nastupaju za Tursku, odnosno Srbiju – kaže generalni sekretar KSBiH Dževad Alihodžić.

Okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine planirano je u ponedjeljak, 24. novembra.

