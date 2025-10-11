Glad ne prestaje ni nakon obroka? Uzrok mogu biti ova stanja

Osjećaj gladi koji ne nestaje ni nakon što ste jeli može ukazivati na određene zdravstvene probleme. Pretjerana glad u medicini se naziva polifagija, a može biti povezana s više različitih stanja organizma.

Dijabetes

Kod dijabetesa, glukoza iz hrane ne može pravilno ući u ćelije, već se izlučuje putem urina. Organizam tada šalje signal da mu je potrebna dodatna energija, pa se javlja pojačan apetit. Kod dijabetesa tipa 1 moguće je unositi velike količine hrane, a ipak gubiti na tjelesnoj težini.

Uobičajeni simptomi dijabetesa su pojačana žeđ, učestalo mokrenje, neobjašnjiv gubitak težine, zamagljen vid, sporo zarastanje rana, trnci ili bol u rukama i nogama te osjećaj umora.

Nizak nivo šećera u krvi

Hipoglikemija nastaje kada nivo glukoze u krvi padne prenisko. Najčešće se javlja kod osoba s dijabetesom, ali može biti posljedica i drugih poremećaja – poput hepatitisa, bolesti bubrega, tumora gušterače ili problema s nadbubrežnim i hipofiznim žlijezdama.

U težim slučajevima može doći do poremećaja govora i ravnoteže. Drugi simptomi uključuju tjeskobu, ubrzan rad srca, drhtavicu, znojenje, bljedilo i trnce oko usta.

Nedostatak sna

Nedostatak sna utiče na hormone koji regulišu apetit, pa osobe koje ne spavaju dovoljno često imaju pojačanu želju za hranom i teže postižu osjećaj sitosti. Tada se češće javlja potreba za masnom i kaloričnom hranom.

Posljedice nedostatka sna uključuju smanjenu koncentraciju, promjene raspoloženja, nespretnost, hronični umor, češće nezgode i postepeno povećanje tjelesne mase.

Stres

Tokom stresnih perioda raste nivo hormona kortizola, što može pojačati osjećaj gladi. U takvim situacijama često se javlja želja za hranom bogatom šećerom i mastima.

Simptomi stresa su razdražljivost, glavobolja, umor, probavne tegobe i poteškoće sa spavanjem.

Prehrana

Ne zasićuju sve namirnice jednako. Hrana bogata proteinima (nemasno meso, riba, jaja, mliječni proizvodi) i vlaknima (voće, povrće, cjelovite žitarice, mahunarke) duže održava osjećaj sitosti.

Zdrave masnoće iz orašastih plodova, ribe i biljnih ulja također pomažu u regulisanju apetita. Suprotno tome, rafinirani ugljikohidrati i prerađena hrana (bijeli hljeb, peciva, brza hrana) brzo podižu, ali i naglo spuštaju nivo šećera u krvi, što dovodi do ponovnog osjećaja gladi.

Lijekovi

Neki lijekovi mogu povećati apetit. To se često događa kod antihistaminika, antidepresiva iz grupe SSRI, steroida, određenih lijekova za dijabetes i antipsihotika.

Ako se nakon početka terapije primijeti pojačana glad ili naglo povećanje tjelesne mase, potrebno je razgovarati s ljekarom o mogućim zamjenama ili prilagodbi doze.

Problemi sa štitnjačom

Prekomjerno aktivna štitnjača, odnosno hipertireoza, ubrzava metabolizam i može izazvati pojačanu glad. Pored toga, javljaju se i drugi simptomi poput ubrzanog pulsa, nervoze, pojačanog znojenja, slabosti mišića i pojačane žeđi.

Gazirana pića

Umjetni zaslađivači u dijetnim i gaziranim pićima mogu zavarati mozak da očekuje kalorije koje ne stižu, što aktivira osjećaj gladi. U tim slučajevima se često javljaju glavobolje, pojačana želja za slatkim i postepeno povećanje tjelesne mase.