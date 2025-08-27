Globalni poštanski sektor traži rješenje za nove američke propise

Poštanske usluge u Bosni i Hercegovini, kao i širom Europe, privremeno su obustavile prijem pošiljki za Sjedinjene Američke Države, nakon što je američka administracija ukinula dosadašnji “de minimis” prag od 800 dolara za poštanske pošiljke s robom. Odluka, donijeta Izvršnom uredbom 30. jula, stupit će na snagu 29. augusta i uvodi standardni carinski postupak na sve pošiljke, bez obzira na vrijednost robe.

Privremena suspenzija utjecala je prvenstveno na javne poštanske servise, dok privatni operateri poput DHL-a i dalje preuzimaju i otpremaju pošiljke, ali pod novim procedurama i tarifama.

Nedim Hamzić, direktor Američke privredne komore u BiH, u izjavi za Fenu pojašnjava da još uvijek nije došlo do potpune obustave te da privatni operateri nastavljaju preuzimanje pošiljki, dok se carinske tarife primjenjuju odmah, prilikom predaje. Ističe da je ovo privremena mjera te da ciljevi ostaju jasni – osigurati nesmetan tok pošiljki i zaštitu interesa bh. izvoznika.

Hamzić ističe da će nove carinske tarife imati direktan utjecaj na bh. preduzetnike, posebno u sektorima namjenske, aluminijumske i sirovinske industrije.

– Kompanije koje izvoze direktno ili preko trećih partnera mogu osjetiti posljedice, ali nastavljamo saradnju s institucijama i agencijama kako bi se otklonile prepreke i stvorio što povoljniji oblik trgovine. Globalne carinske tarife i tehnološki zahtjevi za poštanske operatere dodatno komplikuju situaciju – rekao je Hamzić.

Pošte Republike Srpske podsjećaju da je američka administracija ukinula pojednostavljeni carinski pregled za pošiljke do 800 dolara.

– Zbog tehničkih nejasnoća u vezi s naplatom carina i obezbjeđenjem garancija, poštanski operateri širom svijeta morali su privremeno obustaviti prijem pošiljki za SAD. Pošte Srpske su 25. augusta uspostavile prijem preporučenih pisama s dokumentima, dok DHL nastavlja međunarodni transport – navode iz Pošta Srpske.

Poštanski operateri širom svijeta suočavaju se s izazovima jer tehnička rješenja za automatiziranu naplatu i prijenos podataka američkoj carinskoj službi još nisu razvijena. Rok od donošenja uredbe do stupanja na snagu bio je kratak, što je dodatno otežalo pripreme.

– Visina carinskih dažbina zavisi od zemlje porijekla robe, a za BiH trenutno iznosi 30 posto. Korisnici su obavezni platiti carinski dug unaprijed, odnosno prilikom predaje pošiljke – ističu iz Pošta Srpske.

Vanjskotrgovinska komora BiH upozorava da će mjere SAD-a imati indirektan ekonomski utjecaj.

– Preduzeća koja izvoze u EU, a čiji proizvodi potom stižu na američko tržište, mogu biti pogođena povećanjem cijena kod svojih kupaca, što smanjuje potražnju za bh. proizvodima. Posebno su ugrožene kompanije koje posluju na granici profitabilnosti. Trenutno je teško procijeniti ukupnu štetu, a reakcija europskih kupaca bit će ključna za daljnji tok izvoza – navode iz Komore za Fenu.

Eksperti ističu da će kompanije koje izvoze specijalizirane proizvode, uključujući namjensku industriju i proizvodnju sirovina, morati brzo prilagoditi cijene i procese kako bi ostale konkurentne. Pitanja poput povećanja cijena i smanjenja potražnje već izazivaju zabrinutost kod izvoznika koji posluju na pragu produktivnosti.

Murisa Marić, iz Udruženja za zaštitu potrošača “Don” iz Prijedora, komentira da su nove carinske obaveze dodatni teret za građane.

– I pošiljke malih vrijednosti, uključujući poklone do 100 dolara, sada podliježu plaćanju carine unaprijed. Ovo predstavlja dodatni namet i udar na ionako teško stanje potrošača u BiH – rekla je Marić. Ona napominje da problem nije samo ekonomski, već i logistički, jer se mnogo robe trenutno nalazi u tranzitu i mora biti obrađeno prema novim pravilima.

JP BH Pošta Sarajevo od 22. augusta 2025. privremeno je obustavila prijem svih međunarodnih pošiljki za SAD zbog nemogućnosti primjene novih američkih propisa i obavještenja zračnih prevoznika o obustavi transporta. Iz ovog preduzeća ističu da rade na tehničkim rješenjima koja bi omogućila nastavak poštanskog prometa, a u međuvremenu se pošiljke poput dokumenata i brze pošte nastavljaju slati.

Univerzalna poštanska unija (UPU), specijalizirana agencija UN-a za poštanski sektor, poduzela je mjere kako bi pripremila zemlje članice na posljedice ukidanja de minimis izuzeća.

– UPU sarađuje s američkom administracijom i razvija model Delivered Duty Paid (DDP) koji omogućava naplatu i prosljeđivanje carinskih dažbina kroz cijelu mrežu. Održavanje povjerenja milijardi ljudi koje opslužuje poštanska mreža naš je najveći prioritet – izjavio je za Fenu generalni direktor UPU-a, Masahiko Metoki.

Sekretarijat UPU-a primio je dopise od zemalja članica koje izražavaju zabrinutost zbog operativne spremnosti i kontinuiteta poštanskih tokova. Poštanski operateri iz 25 zemalja već su obustavili slanje pošiljki prema SAD-u, navodeći neizvjesnost u vezi s tranzitnim procedurama. Obustave će trajati dok se ne definišu operativni zahtjevi i ne provedu potrebne prilagodbe.

Iz Državne agencije u SAD-u odgovorne za pružanje poštanskih usluga i dostave (USPS) u izjavi za Fenu pozivaju se na odluku američke administracije, odnosno pismo koje je ranije upućeno Predsjedništvu BiH. U njemu se navodi da trgovinski odnos između dvije zemlje nije bio reciprocitetan te da se od 1. augusta 2025. godine naplaćuje carina od 30 posto na sve proizvode koji dolaze iz BiH u SAD. Mjera se odnosi na sve vrste robe, uključujući i proizvode malih i srednjih preduzeća, a primjenjuju se i na privatne pošiljke koje građani šalju prijateljima i rodbini.

Analitičari napominju da je kratki rok za implementaciju novih propisa izazvao ozbiljnu operativnu nesigurnost kod poštanskih operatera. Tehnička rješenja kompatibilna s američkim zahtjevima još uvijek se razvijaju, a postojeća rješenja moraju biti prilagođena tako da omogućuju automatsku naplatu carine i prenos podataka američkoj carinskoj službi.

U međuvremenu, bh. privrednici pokušavaju prilagoditi svoje procese i planove isporuka, dok se očekuje da će UPU, Svjetski poštanski savez i europske poštanske asocijacije ubrzano raditi na standardizaciji procedura i razvoju softverskih rješenja za sve zemlje članice. Pošiljke koje ne stignu u SAD prije stupanja uredbe na snagu bit će vraćene poštanskim operaterima porijekla, što dodatno opterećuje logistiku i povećava troškove poslovanja.

Izvoznici i poštanski operateri nadaju se da će se što prije pronaći rješenje koje će omogućiti nesmetano slanje pošiljki u SAD, uz minimaliziranje negativnih efekata na privredu, potrošače i poštanski sektor. Paralelno s tim, očekuje se povećana saradnja sa europskim partnerima, u cilju pronalaska alternativnih rješenja i očuvanja stabilnosti trgovinskih tokova između BiH, EU i SAD.