Godina dana od saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio mladi Amar iz Banovića

Prošlo je godinu dana od stravične saobraćajne nesreće koja se u ranim jutarnjim satima, oko 4:20, u ulici Bosne Srebrene, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice u Tuzli, dogodila a u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila.

U toj nesreći život je izgubio Amar Sejdinović, mladić iz Banovića, a osim Sejdinovića, povrijeđeno je još šest osoba koje su prevezene na Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

2. aprila ove godine u Kantonalnom sudu u Tuzli izrečena je presuda optuženom Nedimu Hasanbegoviću za saobraćajnu nesreću u kojoj je smrtno stardao 22-godišnjeg Amar Sejdinović.

Hasanbegović je presudom osuđen na sedam godina zatvora. U kaznu se uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru. Pored zatvorske kazne izrečena je i zabrana upravljanja B kategorijom u trajanju od 4 godine.

Haris Šehić koji je upravljao automobilom Golf 6 u kojem se nalazio nastradali Sejdinović oslobođen je optužbi.

“Naš sin Amar nije stradao u nesreći, on je ubijen neodgovornom, bezobzirnom i bahatom vožnjom. Ubica je vozio tri puta većom brzinom od dozvolje