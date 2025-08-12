Grad Tuzla među 27 pionirskih gradova u EU programu za održivi urbani razvoj

Grad Tuzla je među 27 gradova iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije koji su odabrani kao dio programa URBACT Pioneers Accelerator.

URBACT je Program Europske teritorijalne saradnje, aktivan od 2002. godine, koji pomaže gradovima da razviju održiva rješenja za urbane izazove putem umrežavanja, razmjene znanja i izgradnje kapaciteta. Program je sufinansiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) sa budžetom od 79.769.000 eura, od strane Instrumenta za pretpristupnu pomoć sa budžetom od 5.000.000 eura i Instrumenta za razvoj i međunarodnu saradnju sa budžetom od 2.000.000 eura za period 2021-2027. Kroz URBACT Pioneers Accelerator, novi program učenja po mjeri, URBACT osnažuje gradove iz zemalja korisnica Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) da se bave održivim urbanim razvojem.

Ovi pionirski gradovi rješavaju bitne urbane izazove kroz šest ključnih tema: razvoj održivog turizma, urbana priroda (zaštita okoliša), socijalna inkluzija, podrška zapošljavanju i malim i srednjim preduzećima, održiva mobilnost i upravljanje otpadom, s posebnim naglaskom na učinkovite pristupe komunikaciji i angažmanu zainteresiranih strana.

Lista 27 pionirskih gradova

Svaki grad učesnik će dobiti 35.000 eura finansiranih od strane EU putem URBACT-a, kako bi se podržalo njihovo učešće u programu, uključujući provedbu pilotnih akcija malog obima koje doprinose njihovim ciljevima održivog urbanog razvoja.

Program Pioneers Accelerator služi kao odlična početna tačka za gradove sa malo ili bez prethodnog iskustva u projektima finansiranim od strane EU, nudeći strukturirano i poticajno okruženje za razvoj uticajnih inicijativa. Nakon završetka procesa učenja, gradovi i javni službenici koji rade u gradskim i općinskim javnim upravama steći će praktično znanje i razviti kapacitete za dizajniranje i implementaciju projekata urbanog razvoja u skladu sa globalnim i EU standardima i okvirima politike održivog urbanog razvoja.

Tokom 18 mjeseci (april 2025. – septembar 2026.), općinski timovi koji učestvuju u programu će se uključiti u proces učenja zasnovan na URBACT-ovoj integrisanoj i participativnoj metodi, koja uključuje međunarodne studijske posjete, kampove za učenje i razvoj vidljivih pilot akcija manjeg obima.

Program pozicionira gradove i općine učesnice kao regionalne lidere u održivoj urbanoj politici. Primjenom integrisanih pristupa i bliskom saradnjom s građanima i zainteresiranim stranama, oni pokazuju kako čak i male i srednje općine mogu provesti vidljive, sistemske promjene.

Dok Tuzla kreće na ovo putovanje učenja, općina je posvećena izgradnji novih kapaciteta, stvaranju značajnih partnerstava i postavljanju temelja za dugoročnu, održivu urbanu transformaciju koja može inspirisati slične napore širom regije.

Više informacija o ovoj i drugim URBACT inicijativama dostupno je na URBACT web stranici: www.urbact.eu